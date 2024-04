Kaczyński zaskoczył. Przyznał, że ma „głębokie myśli, które ukrywa nawet przed kierownictwem”

Na plakatach kandydatów PiS na prezydentów Bydgoszczy, Szczecina i Elbląga nie pojawiło się logo Prawa i Sprawiedliwości. W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi na czwartkowej konferencji prasowej zapytano Jarosława Kaczyńskiego, czy logo jego partii, to dla niektórych polityków obciążenie.

– Jeśli chodzi o tych panów, to oni kandydowali z szerszych komitetów i to było zaakceptowane przez partię. I to nie ma dla nas większego znaczenia. Tak jak w przypadku innych partii, mamy do czynienia z pewnym rozszerzeniem. Dlatego wybory samorządowe są inne niż parlamentarne. Właściwie obliczyć je można jeśli chodzi o wynik partyjny – i to też z pewnym przybliżeniem – wyłącznie jeżeli chodzi o o wybory na poziomie sejmikowym – odparł prezes PiS.

Zapytali Kaczyńskiego o wybory samorządowe. Prezes PiS nie chciał ujawnić „głębokich myśli”

Dziennikarz TVN24 chciał też wiedzieć, utrata których sejmików będzie stanowić porażkę dla Prawa i Sprawiedliwości. – Proszę wybaczyć, ale nie będę przedstawiał moich głębokich myśli, które ukrywam nawet przed kierownictwem partii – mówił Jarosław Kaczyński.

Odnosząc się do sejmiku województwa świętokrzyskiego wskazał, że „w tej chwili się nie zastanawia nad żadnym konkretnym województwem”. – Świętokrzyskie należy do tych województw, gdzie mamy szansę utrzymać władzę. To jest dla nas ważne, a jak będzie, to zobaczymy już za parę dni zobaczymy– powiedział.

O to czy Łukasz Schreiber wstydzi się PiS pytano go w połowie marca na antenie Radia ZET. Prowadząca chciała wiedzieć, dlaczego polityk zdecydował się na start z własnego komitetu. – Nie wstydzę się PiS. To też nie jest oszustwo, tylko szerokie porozumienie zawarte też z Konfederacją, Solidarnością i radami osiedli – tłumaczył wówczas.

