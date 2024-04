Druga tura wyborów samorządowych. Od kiedy obowiązuje cisza wyborcza?

Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7:00 do 21:00. W miastach, w których pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia, mieszkańcy ponownie ruszą do urn, by wybrać kandydatów do jednostek samorządu terytorialnego. Ponowne głosowania odbędą się m.in. w Krakowie, Kielcach, Gdyni, Toruniu czy Wrocławiu.

Kto jest uprawniony do głosowania?

Druga tura wyborów będzie miała charakter ostateczny – zwyciężą ci kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę głosów. Głosować mogą wszystkie pełnoletnie osoby, zamieszkujące w danym mieście i posiadające czynne prawa wyborcze.

Gdzie będzie obowiązywała cisza wyborcza?

Do lokali wyborczych pójdą mieszkańcy 60 miast i kilkuset gmin, w których w trakcie pierwszej tury wyborów nie udało się wybrać przedstawicieli najwyższych władz samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Cisza wyborcza będzie jednak obowiązywała na terenie całego kraju, a nie jedynie miejsc, w których odbędą się ponowne głosowania.

Kiedy rozpocznie się cisza wyborcza?

Cisza wyborcza rozpocznie się 24 godziny przed dniem wyborów, o północy z piątku 19 kwietnia na sobotę 20 kwietnia i potrwa do zakończenia głosowania, czyli do niedzieli 21 kwietnia do godz. 21:00.

Kary za złamanie ciszy wyborczej

W czasie ciszy wyborczej nie wolno zachęcać do głosowania na konkretnych kandydatów. Zabronione jest rozdawanie ulotek, organizowanie spotkań, eksponowanie znaków, które można by było skojarzyć z komitetami wyborczymi. Za złamanie ciszy grozi kara grzywny od 20 zł do 5 tys. zł.

Jeszcze wyższe kary finansowe grożą za opublikowanie sondaży w czasie ciszy wyborczej. Mogą wynosić one nawet milion złotych.

