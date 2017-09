Pomidorami w kanclerz Merkel. Incydent na wiecu w Heidelbergu

Wyborcy niezgadzający się z polityką kanclerz Angeli Merkel pojawili się na jej wystąpieniu w Heidelbergu. Głośnymi okrzykami starali się zakłócić przemowę polityk CDU. Wśród ich haseł, według relacji niemieckich mediów, usłyszeć można było m.in. oskarżenia o „zdradę narodu”, „kłamstwa” i brak szczerości z wyborcami. W stronę Merkel poleciały też pomidory. Na nagraniach wideo zarejestrowano zabrudzenia na czerwonym żakiecie polityk oraz resztki warzywa na chodniku.

Agencje prasowe opisujące zdarzenie w Heidelbergu podkreślają, że w całej tej sytuacji Angela Merkel zachowała spokój i nie dała się sprowokować. Jednym z głównych tematów jej wystąpienia, podobnie jak do tej pory w kampanii, był problem napływających do Europy uchodźców z Afryki i Azji. – Jeżeli można mówić o jakimkolwiek błędzie, to było nim nie to, że przyjęliśmy do siebie ludzi, lecz to, że nie zauważyliśmy, że ludzie w Jordanii, w Libanie, w Turcji i Syrii głodują, że nie mogą się uczyć i że w swojej desperacji oddają się w ręce przemytników – podkreślała.

Niemieckie wybory parlamentarne odbędą się 24 września.