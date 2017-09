Pendolino zderzyło się z autobusem, który z nieznanych przyczyn stanął na przejeździe

Autobus dowożący pasażerów na lotnisko w Modlinie pod Warszawą z nieznanych przyczyn zatrzymał się na przejeździe kolejowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, kierowca pojazdu pospiesznie wyprowadził ludzi z pojazdu. Po ewakuacji, w unieruchomiony autobus uderzył szybki pociąg Pendolino jadący z Gdyni do Bielska-Białej.

Według Polsat News autobusem do Modlina jechało około 40 pasażerów. Pendolino podróżowało z 196 pasażerów. – Nikt nie został na szczęście poszkodowany – oświadczył w rozmowie ze stacją mł. brygadier Tomasz Wołoszyn z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policja i pracownicy kolei. W ustaleniu przyczyn kolizji ma pomóc nagranie z monitoringu wideo, na przejazd skierowane były kamery. Ruch kolejowy na trasie wstrzymano jedynie na 45 minut. – Ruch pociągów na tej trasie został wznowiony, przerwa w ruchu trwała od godziny 18:15 do godziny 19:00 – przekazał w rozmowie z Polsat News rzecznik prasowy PKP PLK Mirosław Siemieniec. Pasażerowie Pendolino w Warszawie przesiedli się do pociągu zastępczego, jadącego do Bielska-Białej.