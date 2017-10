Nie żyje Zofia Bartoszewska. Miała 90 lat

Zofia Bartoszewska urodziła się w Warszawie i tam też spotkała ją wojna. Podczas niemieckiej okupacji wstąpiła do Szarych Szeregów, jako sanitariuszka uczestniczyła też w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskała tytuł magistra filologii polskiej. Zofia była żoną Władysława Bartoszewskiego od 1967 roku, był on jej drugim mężem. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” wspominała moment poznania Władysława. „Któregoś dnia wracam z pracy w Państwowym Instytucie Wydawniczym, a w fotelu – który do dziś stoi w męża pokoju – siedzi Bartoszewski. A koło niego siedzi mój pies i z miłością na niego patrzy. Znaczy: pies na Bartoszewskiego” – opowiadała.

W małżeństwie z Władysławem Bartoszewskim Zofia przeżyła prawie 50 lat. Kiedy odszedł jej mąż, w wywiadzie dla „Super Ekspressu” wspominała ich ostatnią telefoniczną rozmowę. „Powiedział mi na koniec, że bardzo mnie kocha. Wzruszyłam się. Władek niedługo rzeczywiście przyjechał do domu. Nagle gorzej się poczuł i karetka zabrała go do szpitala. Później przeżyłam szok” – wspominała. „To wszystko jest dla mnie teraz bardzo trudne. Wraz z jego śmiercią skończyło się dla mnie już życie” – powiedziała przed kilkoma laty dziennikarzom.