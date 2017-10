Atak nożownika w Milanówku pod Warszawą. Policja poszukuje sprawcy

Do ataku nożownika doszło późnym wieczorem w sobotę 28 października. Krótko przed godziną 21 do idącego ulicą Królewską 53-latka podbiegł od tyłu młody, około 20-letni mężczyzna. Zanim zaatakowany zdążył się zorientować, ubrany na czarno młody człowiek ugodził go nożem w szyję i w rękę. Po zadaniu dwóch ciosów, nożownik zbiegł. Policja cały czas poszukuje sprawcy napaści.

Jak podkreśla Monika Brodowska z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, rannemu 53-latkowi w porę udzielono pomocy. – Mężczyzna został przewieziony do szpitala – mówiła w rozmowie z TVN24. – Lekarz określił obrażenia mężczyzny jako niezagrażające życiu – dodawała z kolei w Polsat News.