Zlikwidowano sekskorporację działającą na terenie jednej trzeciej kraju. Zarządzała nią kobieta

Policjanci z Poznania współpracując z jednostkami z kilku innych województw zatrzymali osiem osób tworzących zorganizowaną grupę przestępczą. Podejrzani przede wszystkim zajmowali się organizowaniem działalności w wielu miastach w Polsce małych agencji towarzyskich i czerpaniem ogromnych korzyści finansowych z nierządu.

Istotnym elementem tego seksualnego biznesu było „call center”. Działało ono we Wrocławiu. Zatrudnione tam osoby zajmowały się umieszczaniem ogłoszeń w Internecie. W tym miejscu każdego dnia zbierano setki zamówień na seks usługi i spotkania towarzyskie. Centrala zarządzała pracą prostytutek w całej Polsce wysyłając do nich umówionych mężczyzn. Także do Wrocławia regularnie trafiał całodzienny utarg.

We wtorek została przeprowadzona akcja zatrzymań podejrzanych oraz działania związane ze wzbogaceniem materiału dowodowego. Do policyjnego aresztu trafiła 35- letnia kobieta, która założyła i nadzorowała seks firmą. Zatrzymano także sześć kobiet zatrudnionych w call center.

W ręce policjantów wpadł także 32-latek – ochroniarz, windykator, opiekun, zawodnik MMA w jednym. W jego mieszkaniu zabezpieczona została broń palna. W trakcie działań zatrzymano też trzy kobiety, przy których policjanci znaleźli narkotyki.

Operacja została przeprowadzona na terenie sześciu województw (dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie pomorskie, świętokrzyskie, podkarpackie). W jednym czasie policjanci wkroczyli do 50 agencji towarzyskich i obiektów, w których przebywały osoby podejrzane. Zabezpieczono gotówkę, biżuterię, broń palną, narkotyki i setki telefonów komórkowych służących w prowadzeniu seks biznesu.

Materiał dowodowy zebrany przez policjantów z KWP w Poznaniu przekazano Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, która wszczęła śledztwo. W akcji brali udział policjanci z Wielkopolski, Wrocławia, Gorzowa Wlkp., Kielc, Rzeszowa, z Wydziału dw. Handlu Ludźmi KGP, BOA, SPAP Wrocław.