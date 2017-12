Te figurki stały się świątecznym hitem. Donald Trump i Kim Dzong Un wśród najchętniej kupowanych

Jedną z tradycji świąt Bożego Narodzenia we Włoszech jest tworzenie bogato ozdobionych szopek bożonarodzeniowych. W Neapolu, tuż obok tradycyjnych ceramicznych figurek przedstawiających postacie biblijne, można kupić te przedstawiające osoby współczesne. To właśnie one są również najchętniej kupowane. Obok Józefa i dzieciątka Jezus w szopce może stanąć papież Franciszek i królowa Elżbieta.

Stworzenie jednej figurki zajmuje co najmniej 24 godziny, a ceny wahają się od 20 do 250 euro.

Galeria:

