Jej chłopakowi spodobało się zdjęcie innej dziewczyny. Zemsta była okrutna

O szokującym zdarzeniu, do którego doszło w Astanie, stolicy Kazachstanu pisze m.in. „Daily Mail”. Zhanna Nurzhanova nie mogła pogodzić się z tym, że jej chłopak w wiadomości wysłanej do siostry przyznał, że podoba mu się zdjęcie innej dziewczyny. Nurzhanova z zazdrości zaplanowała potworną zemstę. Z salonu piękności, w którym pracowała, wyniosła środki znieczulające. 36-latka podała mężczyźnie także leki usypiające i czekała, aż zaśnie. Wtedy wzięła do ręki nóż i odcięła swojemu chłopakowi penisa.

Po wszystkim postanowiła zabrać okaleczonego partnera do szpitala. Kiedy lekarze zorientowali się, do czego tak naprawdę doszło, wezwali policję. Nurzhanova została aresztowana.

Według „Daily Mail” chirurdzy starali się jeszcze uratować przyrodzenie mężczyzny, ale obrażenia okazały się zbyt poważne. 36-latka czeka w areszcie na proces. Grozi jej od 3 do 6 lat więzienia.