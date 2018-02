Ostrzegał mieszkańców Wałbrzycha przed atakiem terrorystycznym. Namierzyła go policja

Film do internetu trafił w godzinach wieczornych 31 stycznia Zaalarmowani o zaistniałym zdarzeniu wałbrzyscy policjanci niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do ustalenia, kto wykonał i udostępnił materiał w sieci. Do działań włączyli się także funkcjonariusze Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci ustalili podejrzanego i 1 lutego br. udali się do Boguszowa-Gorc, gdzie w miejscu zamieszkania zatrzymali zaskoczonego 27-latka. Na miejscu zdarzenia zabezpieczyli laptopa, telefony komórkowe oraz router, które mogły posłużyć do umieszczenia filmu w internecie.

Mężczyzna odpowie za stworzenie sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia i doprowadzenie do niepotrzebnej interwencji Policji oraz zakłócenie pracy wielu instytucji, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje. 27-latek stanie teraz przed sądem. Za czyny, o które jest podejrzany, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności oraz wysoka nawiązka na rzecz Skarbu Państwa w kwocie nie mniejszej niż 10 tys. zł.