Poznajcie „Człowieka Wilka”. 98 proc. powierzchni jego ciała pokrywa owłosienie

Galeria:

"Człowiek Wilk" Larry Gomez

Larry Gomez w 98 proc. jest pokryty owłosieniem. Nawet na jego twarzy znajdują się grube, ciemne włosy. Mężczyzna urodził się z tzw. wrodzonym nadmiernym owłosieniem - rzadką chorobą genetyczną, która dotknęła mniej niż 100 osób na całym świecie, w tym wielu członków jego rodziny.

Jak podaje „Daily Mail”, Gomez przez lata był prześladowany. W czasach szkolnych dzieci go wyśmiewały, ale on nie załamał się i potrafił pogodzić się ze swoim niezwykłym wyglądem. Co więcej, swoją niespotykaną cechę zewnętrzną przekuł w sukces. Teraz jest dumny z tego, że może pochwalić się swoim statusem najbardziej owłosionego mężczyzny na świecie.

W połowie stycznia wywiad z Gomezem przeprowadził Travis Hoefle z kanału „Wizard of Odd TV” na YouTube. – Larry ma trzech innych członków rodziny, którzy cierpią na tę chorobę. To trwa od pięciu pokoleń – powiedział Hoefle. – On jest bardzo miłym człowiekiem i uwielbia żartować. Mogę powiedzieć, że jest bardzo troskliwą, rodzinną osobą – dodał.

Pewność siebie Larry’ego sprawiła, że kilka lat temu znalazł on miłość swojego życia i wziął ślub z Alicią Martinez. – Poglądy Wolfa na życie są bardzo pozytywne i inspirujące. Życie jest trudne, ale musisz robić wszystko jak najlepiej potrafisz, każdego dnia – przekonywał autor „Wizard of Odd TV”.

