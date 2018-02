Niezwykle rzadki „kot o dwóch twarzach” podbija internet

Galeria:

"Kot o dwóch twarzach"

We francuskich mediach w ostatnim czasie króluje kot nazywany tam „chimerą”. Jego dwukolorowa twarz z linią podziału biegnącą idealnie między oczami to widok naprawdę niezwykły. Narnia, bo tak dumna właścicielka nazwała swojego pupila, cały czas rośnie i z „brzydkiego kociątka” przeradza się w klasyczną piękność. Oprócz niezwykłego efektu „podwójnej twarzy” pomaga w tym jego rasa. To kot brytyjski krótkowłosy. Narnia urodziła się 28 marca 2017 roku w hodowli Stephanie Jimenez, a obecnie żyje we Francji w Chatterie de la Grâce.

Na świecie kot zyskał rozpoznawalność dzięki sesji zdjęciowej wykonanej przez słynnego fotografa zwierząt Jean-Michela Labata. Właścicielka kota nazywa go „prawdziwym małym cudem niebiesko-brązowym z białym medalikiem”. Choć nikt nie zna przyczyny, dla której futerko zwierzęcia zabarwione jest w tak wyjątkowy sposób, zwierzę często nazywane jest „chimerą”. Wszyscy fani kota mogą wyczekiwać jego nowych zdjęć i filmów na facebookowym profilu właścicielki. Znajdziemy tam m.in. nagranie z występu Narni we francuskiej telewizji śniadaniowej.

Czytaj także:

Kojarzysz ten marudny pyszczek? Grumpy Cat wygrał proces. Dostanie 710 tys. dolarów