Niesamowita przemiana kobiety, która ważyła 128 kg. Jedna przykra sytuacja odmieniła jej życie

25-latka schudła prawie 35 kg. Zobacz, jak się zmieniła

Kayla Martin jest młodą mamą z Australii, która ostatnio zdobyła się na szczere wyznanie. Na swoim Instagramie napisała poruszający post o tym, jak jedna sytuacja zmieniła jej życie. 25-latka przyznała, że jeszcze niedawno ważyła 125 kg. Pewnego razu została jednak zawstydzona w samolocie, podczas podróży z Auckland w Nowej Zelandii do Queensland w Australii.

Kayla ze względu na swoją wagę, miała problem z zapięciem pasów bezpieczeństwa. Jeden z członków załogi zwrócił jej uwagę, że w takiej sytuacji powinna wykupić dla siebie dwa miejsca na podróż. Te słowa bardzo dotknęły 25-latkę. „Nigdy nie zapomnę tego zakłopotania i wstydu. Czułam się gorsza od każdej chudej osoby, która wtedy tam była” – napisała na Instagramie. Dodała, że to był dzień kiedy zaczęła inaczej patrzeć na swoje życie.

Kayla chwali się teraz swoimi zdjęciami w sieci i pokazuje, jaką drogę przeszła, by zrzucić 35 kg. W swoich postach przyznaje, że jest szczęśliwsza, zdrowsza i pewniejsza siebie. Kobieta regularnie ćwiczy i bardziej świadomie podchodzi do kwestii odżywiania. Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, które opublikowała 25-latka. Zobaczcie, jak się zmieniła.

