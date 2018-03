Zdumiewające zdjęcia pogodynki. Przez ponad 20 lat pracy w ogóle się nie zmieniła. Zgadniecie, ile ma lat?

Galeria:

Od 22 lat jest pogodynką w chińskiej telewizji. Widzowie twierdzą, że kobieta się nie starzeje

Chińska prezenterka telewizyjna stała się sensacją za sprawą zdjęć, które pojawiły się w sieci. Yang Dan zaczynała pracę w chińskiej telewizji w 1996 r., w wieku 22 lat. Państwowa stacja, w której pracuje pogodynka udostępniła specjalne nagranie, by pokazać jak przez lata zmieniała się ich gwiazda. No właśnie… czy zmieniała się? Widzowie twierdzą, że Yang Dan w 2018 r. wygląda tak samo, jak w momencie, kiedy zaczynała pracę w telewizji. Wiele osób zachwyca się urodą pogodynki i podkreśla, że kobieta w ogóle się nie starzeje. Co więcej, niektórzy dodają, że jest coraz młodsza. Mówią o niej „bogini, dla której czas się zatrzymał”.

„Nie mogę uwierzyć, że towarzyszy nam przez tyle lat. Nawet dwie dekady nie pozostawiły żadnych śladów na jej twarzy” – brzmi jeden z komentarzy pod nagraniem, które opublikował chiński nadawca. Według strony internetowej chińskiego rządu, Yang urodziła się w listopadzie 1973 roku. Jest gospodarzem dwóch programów pogodowych w China Central Television Station oraz programu pogodowego w China National Radio.