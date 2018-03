Z brwi zrobiła aureolę. Tym pomysłem chce przebić trend z... rybim ogonem

Galeria:

Brytyjka stworzyła "halo brows"

Instagramowe modelki prześcigają się w nowych pomysłach na to, aby było o nich głośno w sieci. Hannah Lyne, która wyszła z pomysłem „halo brows” i zaprezentowała dwa zdjęcia na swoim Instagramie, spowodowała że fala komentarzy – zarówno pochlebnych, jak i nieprzychylnych – zalała internet.

Jak mówi Lyne, wpadła na pomysł „halo brows” podczas, gdy dyskutowała z przyjaciółką o innym trendzie, o którym w lutym głośno było w sieci – czyli zamienianiu swoich brwi na... rybi ogon.

Hannie udało się połączyć swoje brwi przy pomocy pomady w taki sposób, że wyglądało to, jakb łączyły się na jej czole i tworzyły „aureolę”. Co ciekawe, są ludzie, którym pomysł spodobał się na tyle, że pisali, że na pewno spróbują odtworzyć go na własnej twarzy. „Któregoś dnia po ulicach chodzić będą ludzie z takimi brwiami” – napisał jeden z internautów. „To wygląda tak, jakby ktoś był pijany w Kościele w Środę Popielcową” – komentuje inny.