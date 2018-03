Byli przekonani, że biją obcokrajowca. Ich ofiarą padł Polak

W niedzielę 18 marca 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie otrzymała zgłoszenie o rozboju. Pokrzywdzony oświadczył, że na ulicy Budowlanych w Gnieźnie został dwukrotnie zaatakowany przez trzech mężczyzn, którzy w pierwszym przypadku pobili go, a następnie usiłowali ukraść portfel oraz znieważyli słowami powszechnie uważanymi za wulgarne i obraźliwe, działając w mylnym przekonaniu jego przynależności etnicznej. Po interwencji świadków, którzy wstawili się za pobitym, napastnicy odeszli. Po pewnym czasie ci sami mężczyźni ponownie zaatakowali pokrzywdzonego, znów go pobili, a następnie zabrali 220 złotych. Nie zapomnieli ponownie znieważyć go na tle rasistowskim.

Sprawą zajęli się kryminalni z Gniezna. Funkcjonariusze przeprowadzili szereg czynności, które doprowadziły do zatrzymania w odstępie kilku dni trzech mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Sąd uznał zebrany materiał dowodowy za wystarczający do zastosowania wobec zatrzymanych trzymiesięcznego aresztu. Mężczyznom grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

