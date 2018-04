Myślała, że przesadziła z chińszczyzną. Niespodziewanie urodziła dziecko

Crystal Gail Amerson z Pensacoli do szpitala trafiła około godziny 4:00 nad ranem. Amerykanka była przekonana, że ból brzucha, który nie pozwala jej spać, to efekt zbyt obfitej kolacji. To właśnie powiedziała lekarzom pogotowia, których wezwał jej chłopak Brian Westerfield. Jak okazało się po krótkich badaniach, to nie kurczach z chińskiej restauracji był przyczyną bólu brzucha kobiety. Lekarze poinformowali ją, że jest w ciąży, będzie miała synka, a poród właściwie już się zaczął.

Na minutę przed 7:00 na świat przyszedł Oliver James – ważył 2,4 kg i miał 48 cm. To drugie dziecko Crystal i Briana. Co ciekawe, także przy pierwszej ciąży para miała problem z zauważeniem objawów typowych dla tego okresu. Kobieta nie skarżyła się na bóle czy mdłości. Nie przybierała też na wadze. Nie zwracała też uwagi na brak miesiączki, bo nigdy nie miała regularnego cyklu. Lekarze z Pensacoli dziwią się natomiast, że szczęśliwa mama nie odczuła kopnięć w swoim brzuchu. Pierwsze dziecko pary z Poensacoli ma 18 miesięcy.

