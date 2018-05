Boże Ciało 2018 - kiedy przypada?

Boże Ciało – zwyczaje

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest świętem ruchomym, przypada w czwartek po uroczystości Świętej Trójcy. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim stanowi emanację wiary w to, że krew i wino przemieniają się w Ciało oraz Krew Jezusa Chrystusa. Uroczystościom Bożego Ciała towarzyszą uroczyste procesje z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy.

Boże Ciało 2018 – kiedy?

W 2018 roku Boże Ciało przypada w czwartek 31 maja. Ponieważ jest to dzień wolny ustawowo, sklepy będą tego dnia zamknięte. To także kolejna okazja na długi weekend – wystarczy urlop w piątek, by cieszyć się czterema dniami wolnego. W tym roku w długi weekend wypada także Dzień Dziecka, obchodzony 1 czerwca.