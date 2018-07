Dwukrotny falstart samolotu LOT w Zurychu. Przelot anulowano

Co najmniej dziewięć godzin opóźnienia czeka pasażerów lotu z Zurychu do Warszawy. 85 osób miało wylecieć samolotem LOT-u o godzinie 10:25, ale według informacji podawanych przez portal RMF24.pl, w podróż do Warszawy wystartują dopiero około godziny 19. Nie wsiądą ponownie do embraera 195, tylko polecą nowym samolotem podstawionym przez przewoźnika.

Dziennikarze RMF FM informują, że przy pierwszej próbie piloci zauważyli usterkę jednego z elementów maszyny już w momencie, gdy samolot stał na pasie startowym. Nie działał element odpowiadający za pomiar ciśnienia. Po odstawieniu maszyny do hangaru i przeprowadzeniu niezbędnej naprawy, piloci podjęli drugą próbę. Tym razem jednak po wyjechaniu na pas startowy w embraerze zapaliła się kontrolka alarmująca i lot został anulowany. 85 pasażerów do Polski poleci już zupełnie inną maszyną.

Czytaj także:

200 turystów z Polski utknęło na Majorce. W niedzielę mieli wrócić do kraju