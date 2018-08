Wytatuował na ramieniu twarz brata z zespołem Downa. Reakcja? Bezcenna

Nagranie, na którym mężczyzna pokazuje młodszemu bratu tatuaż z nim samym w roli głównej, podbija media społecznościowe nie tylko w Brazylii, skąd pochodzi. Wideo zamieszczone na Facebooku przez matkę obu chłopaków – Soares Sheilę – zostało obejrzane już ponad 358 tys. razy. Tatuaż przedstawia twarz młodszego z braci (chorującego na zespół Downa), wpasowaną w paszczę lwa. Po zobaczeniu swojej podobizny na ramieniu ukochanego brata, szczęśliwy młodzieniec pocałował, a następnie przytulił się do swojego bohatera.

– To wideo jest wspaniałe. To dlatego widziałam Rafę, proszącego Ericka o zrobienie „groźnej miny” – pisała na Facebooku matka obu chłopaków. – Drodzy przyjaciele, kiedy publikowałam to wideo, mogę przysiąc, że nie spodziewałam się takiej jego popularności. To właśnie nazywam Bogiem. Ponieważ to on był przyczyną sukcesu tego filmu, ponieważ wbrew przekonaniom wielu ludzi, nigdy nie miałam łatwo w życiu. Tylko my i Bóg i najbliżsi przyjaciele wiedzą, ile wydałam w swoim życiu, żeby Erick mógł być tu z nami – kontynuowała.

– Nasze liczne bitwy, liczne pozwolenia, liczne starcia, liczne przegrane i wiele zwycięstw, ale nigdy nie poddałam się w sprawie moich dzieci. I wygrałam. Wiecie czemu? Ponieważ Bóg istniej, tak, po prostu miejsce wiarę, wytrwałość i wierzcie, że pewnego dnia wszystko się ułoży – przekonywała. – Dziękuję wszystkim przyjaciołom, którzy podali dalej ten film z moimi dzieci. Chcę wam wszystkim podziękować z głębi serca – zakończyła.

