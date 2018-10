Pokazał, co odkrył po usunięciu kilku cegieł z domu klienta. Post stał się viralem

The Bartlett Bee Whisperer jest jak serwis ratunkowy dla pszczół na obszarze kilku stanów – West Tennessee, East Arkansas i North Mississippi. David L. Grover najpierw odkrył ogromne gniazdo pszczół za pomocą specjalnej dalekosiężnej podczerwieni. Później zaczął rozbierać cegły jedna po drugiej, a zdjęciami obrazującymi pracę podzielił się w sieci.

– Jeżeli pszczoły nigdy nie były pryskane, miód przelewa się do słoików, a je same umieszcza się za pomocą specjalnego odkurzacza w dwustopniowej próżni. Później przenoszę je do ulów – tłumaczy Grover.

David L. Grover pomaga w tak skrajnych przypadkach od 9 lat. Tym razem jednak wzbudził niezwykłe zainteresowanie w sieci. Zdjęcia obrazujące jego pracę krok po kroku stały się viralem.