Młoda kobieta zaatakowana przez policjantów. Chciała tylko zapobiec awanturze?

W materiale opublikowanym przez brytyjskie media widzimy dwóch przepychających się między sobą mężczyzn. Do zdarzenia doszło w miejscowości Magaluf na Majorce. W pewnym momencie podeszła do nich młoda kobieta, która najwyraźniej chciała ich rozdzielić. Po chwili do trzech osób na ulicy dołączyło dwóch hiszpańskich policjantów, którzy zapewne zauważyli, że doszło do jakiejś sprzeczki. Problem w tym, że mundurowi prawdopodobnie źle ocenili sytuację i postanowili nie przebierać w środkach. Jeden z funkcjonariuszy najpierw zaczął okładać pałką jednego z mężczyzn. Po chwili dostało się też młodej kobiecie, która chciała raczej załagodzić całą sytuację, a nie wdawać się w awantury. Nagranie z tego, co wydarzyło się na Majorce można znaleźć w internecie. Zobaczcie sami, jak to wyglądało.

„Złodzieje i prostytutki mogą włóczyć się po ulicach”

Według „The Sun” autorką nagrania jest 22-letnia Danielle Finley Brookes, pracująca w barze po drugiej stronie drogi. Miała stwierdzić, że już wcześniej była świadkiem podobnych incydentów z udziałem Guardia Civil. Funkcjonariusze rzekomo zachowują się szczególnie agresywnie w stosunku do turystów z Wielkiej Brytanii. Mężczyźni i kobieta z nagrania również mają być Brytyjczykami.

„The Sun” cytuje część wpisu 22-latki, które opublikowała na Facebooku razem z nagraniem. „Wydaje mi się, że to nie turyści sprawiają, że Magaluf okryte jest złą sławą. To w rzeczywistości ludzie, którzy mają nam służyć i nas chronić” – wskazała. „Dlaczego Brytyjczycy są traktowani w ten sposób, a złodzieje i prostytutki mogą swobodnie włóczyć się po ulicach każdej nocy?” – zapytała.