Tychy. Nowe informacje ws. gwałtów na opiekunkach. Jedną z ofiar była 14-latka

Protest pracowników socjalnych. Chcieliby, żeby minister Rafalska przez miesiąc żyła za ich pensję

Do Warszawy przyjechali pracownicy socjalni, by domagać się m.in. lepszego wynagrodzenia. Uczestnicy akcji argumentują, że choć przez programy rządowe mają więcej pracy, to w ślad za tym nie idzie wzrost pensji.