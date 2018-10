Ponad półtora miliarda dolarów. Tyle wygrała jedna osoba w loterii Mega Millions

Szanse na trafienie wszystkich numerów potrzebnych do głównej wygranej wynosiły więcej, niż jeden do 300 milionów. Przed sklepami i kioskami w całych Stanach Zjednoczonych ustawiały się długie kolejki chętnych do wzięcia udziału w losowaniu. Połączenie kilku kumulacji spowodowało, że do wygrania była niewyobrażalna pula 1,6 miliarda dolarów. Jeszcze nikt w historii USA nie wygrał takich pieniędzy na loterii. Tym razem udało się to jednej osobie.

– Wreszcie nadszedł moment, na który tyle czekaliśmy. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani – mówił Gordon Medenica, dyrektor Mega Millions Group. – To jest naprawdę historyczne wydarzenie. Cieszymy się szczęściem zwycięzcy i wiemy, że oddział loterii w Karolinie Południowej nie może doczekać się spotkania z wygranym – dodawał.

Teraz posiadacz zwycięskiego kuponu będzie musiał podjąć jeszcze jedną ważną decyzję. Czy zabierze do domu gotówkę w wysokości 913 milionów dolarów (po odliczeniu podatku), czy też zdecyduje się na wypłaty przez najbliższe 29 lat. W losowaniu z wtorku 23 października padło też 36 nagród drugiego stopnia oraz419 trzeciego stopnia. Te ostatnie warte są po 10 tys. dolarów każda.