Zabójstwo Pauliny z Łodzi. Ukraiński sąd uchylił decyzję o ekstradycji Mamuki K.

Od głośnego zabójstwa Pauliny D. minęło już pięć miesięcy. Mimo to, wciąż nie doszło do ekstradycji podejrzanego o tę zbrodnię Mamuki K. do Polski. Obywatel Gruzji przebywa obecnie na Ukrainie, a tamtejszy sąd właśnie uchylił wcześniejszą decyzję prokuratury w tej sprawie.

Pozytywną decyzję ws. ekstradycji do Polski Mamuki K. Prokurator Generalny Ukrainy wydał już w marcu tego roku. Wydanie Gruzina polskim służbom zostało jednak wstrzymane ze względu na ukraińskie procedury. Jego obrońca zaskarżył decyzję prokuratury, a sąd zgodził się z prawnikiem Gruzina. Nie oznacza to jeszcze końca starań polskich władz. Teraz polski prokurator generalny zaskarżył postanowienie Sądu Rejonowego w Kijowie do Sądu Apelacyjnego w Kijowie. Informację o podpisaniu przez wiceministra Piebiaka wniosku łódzkiej prokuratury okręgowej ws. ekstradycji obywatela Gruzji podano 14 listopada 2018 roku. Dokument został wysłany do Gruzji 16 listopada. Polityk otwarcie mówił wówczas, że tamtejszy wymiar sprawiedliwości nie powinien robić problemów z wydaniem podejrzanego. Podkreślał, że dowody są mocne, a sprawa wciąż „głośna” i budząca zainteresowanie opinii publicznej. Zabójstwo Pauliny D. Przypomnijmy, że Gruzin Mamuka K. jest podejrzany o zabójstwo 28-latki z Łodzi. Wizerunki podejrzanego i pokrzywdzonej zarejestrowane zostały przez kamery monitoringu w sobotę 20 października, około godziny 8:20 w pobliżu kamienicy, gdzie rozegrał się dramat. Do zabójstwa doszło tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych. Na ciele ofiary stwierdzono ślady pobicia i rany kłute szyi. Przed godziną 18 ciało zostało przewiezione w okolicę Stawów Jana. Było owinięte w folię i zapakowane w torbę. Odnaleziono je w miniony piątek. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszały trzy osoby. Wszystkie zostały aresztowane. To 44-letnia obywatelka Białorusi, podejrzana o niezawiadomienie o zabójstwie i składanie fałszywych zeznań, 41-letni obywatel Gruzji, który usłyszał zarzuty składania fałszywych zeznań, a nadto 38-letni obywatel Gruzji podejrzany nie tylko o składanie o fałszywych zeznań i niezawiadomienie o zabójstwie, ale także o poplecznictwo, a więc o podejmowanie działań mających na celu uniknięcie przez sprawcę zabójstwa odpowiedzialności karnej, polegających m.in. na zacieraniu śladów. Czytaj także:

