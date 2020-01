W Arizonie zabito trzy kuguary. Zwierzęta żywiły się ludzkimi zwłokami

Na ponury widok kuguarów szarpiących ludzkie ciało natrafiono w okolicy Tucson w Arizonie, w pobliżu jednego ze szlaków turystycznych. Nie wiadomo, czy to te zwierzęta doprowadziły do śmierci danej osoby. Nie okazały jednak żadnego strachu przed funkcjonariuszami próbującymi odebrać im ludzkie szczątki. Urzędnicy Arizona Game and Fish Department w oświadczeniu dla „Arizona Daily Star” tłumaczyli, że to troska o dobro innych turystów stała za decyzją o odstrzeleniu pum.

W związku z odnalezieniem ciała, lokalne władze postanowiły zamknąć na jeden dzień część Coronado National Forest. Wtedy też podjęto próbę wyłapania pum i wywiezienia ich w inne rejony. Niestety, sztuka ta nie udała się stanowym pracownikom. Szlak Pima Canyon Trail miał pozostać zamknięty aż do 14 stycznia, jednak z uwagi na brak zagrażających ludziom kotów, podjęto decyzję o maksymalnym skróceniu oczekiwania. Przyczyna śmierci odnalezionego w kanionie człowieka będzie teraz ustalana przez ekspertów medycyny.

