Chcąc ogrodzić nieruchomość, poszukuje się rozwiązań trwałych, estetycznych i zapewniających bezpieczeństwo. Ponadto takich, które za mocno nie zmniejszają zasobności portfela. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań, coraz większym uznaniem cieszą się ogrodzenia panelowe. Dzięki swojej charakterystyce komponuje się ono dobrze z każdym rodzajem nieruchomości. Prosta konstrukcja, a przy tym harmonijny wygląd, sprawia, że jest to jeden z najchętniej wybieranych sposobów grodzenia nieruchomości. Wiedząc, jak zamontować ogrodzenie panelowe, można w krótkim czasie osiągnąć zamierzony efekt końcowy.

Ogrodzenie panelowe - czym jest i z czego się składa?

Otoczenie przestrzeni prywatnej, ale też firmowej czy publicznej, coraz częściej wyznaczane jest przez ogrodzenie panelowe. Składa się ono z gotowych elementów. Całą konstrukcję tworzą panele wykonane ze stalowych drutów, połączone ze słupkami przy pomocy obejm. Uzupełnienie stanowi prefabrykowana podmurówka betonowa.

Przęsła ogrodzeniowe są ocynkowane, a dzięki temu zabezpieczone przed korozją. Z kolei malowanie proszkowe nadaje im odpowiedni kolor oraz gładką fakturę. Tym samym panele ogrodzeniowe są zabezpieczone przed czynnikami chemicznymi oraz warunkami atmosferycznymi.

Standardowa szerokość paneli wynosi 2,5 m. Natomiast wysokość przęseł panelowych producenta ogrodzeń Eurofance zawiera się w przedziale od 1030 mm do 2430 mm. Warto przy tym pamiętać, że ogrodzenie bez pozwolenia możliwe jest tylko do wysokości 2,2 m. Powyżej tego poziomu niezbędne będzie zgłoszenie do wydziału architektonicznego w starostwie powiatowym, bądź urzędzie miasta lub gminy.

Co jest potrzebne do montażu ogrodzenia panelowego?

Montaż ogrodzenia panelowego krok po kroku jest prosty i szybki. Nieskomplikowany proces poprzedza właściwe przygotowanie i zaopatrzenie w niezbędny sprzęt.

Niezbędne do jego przeprowadzenia będzie uporządkowanie całego terenu. Na działce nie powinny znajdować się żadne elementy uniemożliwiające montaż ogrodzenia. Usuwa się zatem wszelki gruz, drzewa oraz krzewy, które znajdują się na linii planowanego ogrodzenia. Oczyszczony teren ułatwi prace montażowe, a także poprawi wygląd całej działki.

Oprócz tego potrzebne będzie przygotowanie sznurka z drewnianymi palikami. Wykorzystany on zostanie do wytyczenia linii, wzdłuż której ma przebiegać ogrodzenie. Drewniane wsporniki przydadzą się do podtrzymywania paneli. Metrówka oraz poziomica niezbędne będą do wykonania pomiarów, oraz zachowania poziomu. Z kolei za pomocą łopaty wykonane zostaną doły pod słupki i beton.

Podmurówka pod ogrodzenie panelowe - gotowa czy wylewana?

Wykonując montaż ogrodzenia panelowego, warto rozważyć zastosowanie podmurówki. Nie jest ona konieczna, z uwagi na lekkość paneli. Nie mniej jednak stabilizuje dodatkowo przęsła, a także nadaje nowego charakteru całej konstrukcji.

Biorąc pod uwagę, że całe ogrodzenie będzie składać się z gotowych elementów, jego bazą może być prefabrykowana podmurówka betonowa. Tym samym montaż ogrodzenia panelowego z podmurówką nie będzie wymagał dodatkowego zaangażowania, czasu, a przede wszystkim kosztów. Gotowa podmurówka betonowa jest odpowiednio przygotowana do szybkiego montażu, a nie przeszkadzają jej w tym żadne warunki atmosferyczne. Ogrodzenie panelowe z podmurówką to także rozwiązanie doskonale sprawdzające się na nierównym terenie.

Alternatywnym rozwiązaniem jest podmurówka betonowa wylewana samemu. Jest to bardziej wymagający proces. Wymaga przygotowania wykopów, szalunków, a także zbrojeń. Robót nie można przeprowadzać, kiedy temperatura powietrza spada poniżej -5 stopni Celsjusza, a także, kiedy rośnie powyżej 25 stopni Celsjusza. Wylewanie betonu wiąże się także z czasem niezbędnym do jego zaschnięcia. W efekcie wszystkie prace będą rozwleczone w czasie, a także dużo droższe.

Jak zamontować ogrodzenie panelowe?

Roboty związane z montażem ogrodzenia panelowego można podzielić na kilka kroków. Dzięki temu prace będą łatwiejsze i skoordynowane. Pozwoli to na uzyskanie najlepszego efektu.

Krok 1 - Pomiar i planowanie

Najważniejszy jest pierwszy krok. W tym przypadku będzie to wykonanie pomiarów i zaplanowanie przebiegu ogrodzenia. Za pomocą palików oraz sznurka należy wyznaczyć prostą linię, wzdłuż której przebiegać będzie ogrodzenie. Pracownicy firmy Eurofance wskazują, że najlepiej rozpocząć od punktów narożnych oraz początkowych, co pozwoli zachować odpowiedni kształt działki.

Krok 2 - Montaż słupków

Następnie trzeba przejść do montażu słupków. Żeby to zrobić potrzebne będzie wykopanie dołów. Można to zrobić za pośrednictwem łopaty, bądź dodatkowego sprzętu, np. wiertnicy glebowej. Głębokość dołków powinna mieścić się w przedziale 50-60 cm.

W środku wykopanego dołka należy umieścić słupek. To bardzo ważne, aby znajdował się on w centrum dołka, a nie przy którymkolwiek jego brzegu. Do dołka trzeba wlać beton. Wykorzystując poziomicę, trzeba ustawić słupek. Aby słupki były stabilne podczas wiązania się betonu, należy je podeprzeć drewnianymi wspornikami.

Krok 3 - Montaż paneli ogrodzeniowych

Po związaniu betonu przy słupkach można przejść do montażu paneli. Przęsło należy przymocować najpierw do jednego słupka, a potem do drugiego, za pomocą specjalnych obejm. Istotne jest, aby odpowiedni typ obejmy mocować we właściwym miejscu. Obejmy początkowe muszą być zamontowane przy furtkach i bramach, a także na początku ogrodzenia. Obejmy pośrednie łączą panele do słupków ustawionych do siebie w linii prostej. Natomiast obejmy narożne montuje się narożnikach działki. Tym sposobem zamontowane zostało pierwsze przęsło ogrodzenia i można przejść do kolejnych, które stworzą ogrodzenie panelowe.