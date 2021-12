Zmarł aktor Miłogost Reczek. Był głosem wielu kultowych postaci z gier i bajek

Miłogost Reczek to aktor, który nie ma może głośnego nazwiska, za to dysponuje rozpoznawalnym od pierwszych sekund głosem. Wśród graczy komputerowych był Vesemirem i Viktorem Vektorem, fani bajek mogli znać go jako Juliusza Cezara z animowanych przygód Asteriksa i Obeliksa. Podkładał głos w „Jak wytresować smoka”, „Pinokiu”.

Występował też w znanych polskich serialach: „Ranczu”, „Samym życiu”, „Świecie według Kiepskich”. Słyszeliśmy go w dubbingu produkcji z Marvel Cinematic Universe czy świata „Gwiezdnych Wojen”. W jednej z ostatnich ról wcielał się w lekarza w netfliksowym „W głębi lasu”. Z kolei w telewizji jego ostatnim występem był serial „Artyści”. W trakcie swojej bogatej kariery aktor nagrywał też audiobooki i występował w teatrze.

Miłogost Reczek, artysta z Wrocławia

Miłogost Reczek urodził się w 1961 roku we Wrocławiu. W 1984 roku skończył studia na wydziale aktorskim we wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Współpracował z Teatrem Polskim we Wrocławiu, Teatrem Dramatycznym im. Gustawa Holoubka w Warszawie, Teatrem Kamienica czy Teatrem 6. piętro. Szkolił kolejnych artystów na wydziale aktorskim Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Pisał też sztuki teatralne: „Chiny”, „Korkociąg” czy „Cztery i pół minuty”.

W ostatnich latach Reczek cierpiał z powodu nieuleczalnej choroby. Złośliwy nowotwór znany jako szpiczak niszczył jego kości, zwiększał podatność na anemię, infekcje i niewydolność nerek. Nie mógł normalnie żyć i pracować, dlatego Fundacja im. Darii Trafankowskiej prowadziła zbiórkę na jego rzecz. To fundacja pomagająca aktorom w chorobie.

