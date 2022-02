Kiedy tłusty czwartek 2022? Dzień łasuchów i ostatki zbliżają się wielkimi krokami

Tłusty czwartek jest świętem ruchomym, a jego data uzależniona jest od terminu Wielkanocy. Ponieważ ta przypada w tym roku dopiero w drugiej połowie kwietnia, tłusty czwartek będzie miał miejsce dopiero pod koniec lutego.

Kiedy tłusty czwartek 2022? To również pierwszy dzień ostatków

Tłusty czwartek przypada zawsze w ostatni czwartek karnawału. Właśnie dlatego w 2022 roku będziemy obchodzić go 24 lutego. Zgodnie z tradycją święto łasuchów rozpoczyna ostatki, czyli ostatnie dni karnawału. Okres zabawy zakończy się w tym roku w środę 2 marca, kiedy to wierni a całym świecie udadzą się do kościołów, aby posypać głowy popiołem. Środa Popielcowa, bo o niej mowa, jest pierwszym dniem trwającego 40 dni Wielkiego Postu.

Wielki Post będzie dla wierzących czasem pokuty i rozważań nad życiem i śmiercią Chrystusa. Wielu z nich będzie wyrzekać się w tych dniach drobnych lub większych przyjemności. Okres ten zakończy się w niedzielę 17 kwietnia. Wtedy będzie miała miejsce Wielkanoc, czyli dzień radości upamiętniający zmartwychwstanie Jezusa.

Geneza tłustego czwartku. Dlaczego jemy wtedy pączki?

Początków tłustego czwartku można doszukiwać się w średniowieczu. Właśnie wtedy tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Postu na dworach trwało wielkie opróżnianie spiżarni. Wyjadano owoce, mięso i cukier, ponieważ ich spożywanie w okresie postu byłoby grzechem.

Właśnie wtedy zaczęto przygotowywać również przysmak, który można uznać za przodka współczesnych pączków. Były to bułeczki z ciasta chlebowego nadziewane słoniną, a następnie smażone. Następnie zjadano je, popijając solidną porcją gorzałki.

Pączki zbliżone do współczesnych, bo słodkie, pojawiły się dopiero w XVI wieku. Wówczas do środka zaczęto wkładać m.in. orzechy, w tym również migdały. Jednak nie każda porcja zawierała słodką niespodziankę. Ten, kto znalazł migdał w swoim pączku, miał cieszyć się szczęściem w trwającym roku.

