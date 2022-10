Zmiana czasu na zimowy 2022. Kiedy należy przestawić zegarki?

Zmiana czasu występuje dwa razy w roku, na wiosnę i jesienią. Ostatnio przestawialiśmy zegarki 27 marca, jednak wtedy przesuwaliśmy wskazówki „do przodu”, tracąc godzinę snu. Zmiana czasu na zimowy polega natomiast na przedłużeniu nocy, a co za tym idzie, odpoczynku. Czy odczujemy zatem jej negatywne efekty uboczne? Wszystko wskazuje na to, że jest to całkiem możliwe.

Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2022 roku?

Zmiana czasu na zimowy przypada 30 października 2022 roku. Ostatnia niedziela w bieżącym miesiącu będzie więc nieco dłuższa, ponieważ wtedy przesuwamy wskazówki zegarków „do tyłu”. Opisywana podróż w czasie ma dokładnie nastąpić o godzinie 3:00, która powinna się automatycznie zmienić w 2:00 na większości współczesnych urządzeń. Warto jednak pamiętać, że niektóre sprzęty wymagają naszego zaangażowania i najlepiej je ustawić od razu po przebudzeniu.

Dlaczego nadal istnieje obowiązek zmiany czasu?

Pierwsza zmiana czasu w historii nastąpiła 30 kwietnia 1916 roku, czyli w czasie pierwszej wojny światowej. Niemcy przesunęli wówczas wskazówki „do przodu” na terenie Rzeszy i Austro-Węgier oraz w okupowanej części polskich i bałkańskich obszarów. Okazało się, że wkrótce kolejne kraje europejskie zastosowały takie rozwiązanie.

Zmiana czasu przedłużyła dzień – sprawiła, że pojawiło się więcej godzin, kiedy jest jasno, więc człowiek mógł pozostać dłużej aktywny, a energia elektryczna nie musiała być spożytkowana na sztuczne oświetlenie. Co więcej, kolejna zmiana czasu została zaplanowana na jesień, ponieważ oszczędności energii elektrycznej są wówczas ograniczone przez mniejszą ilość promieni słonecznych.

Przestawianie zegarków ma jednak wiele skutków ubocznych. Nie chodzi tutaj tylko o jesienną chandrę czy chroniczne niewysypianie się, ale także np. zwiększenie ryzyka zawałów serca. Komisja Europejska rozpoczęła prace nad wycofaniem obowiązku zmiany czasu, ale odeszły one na dalszy plan, gdy wybuchła pandemia COVID-19. Miejmy nadzieję, że problem zostanie wkrótce rozwiązany.

Czytaj też:

Jedz te zupy jesienią! Wspierają odchudzanieCzytaj też:

Co dodać do jesiennej owsianki? Wypróbuj najlepsze sezonowe produkty