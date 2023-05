Matka porwała ją 6 lat temu. Do jej odnalezienia przysłużył się Netflix

Kayla miała 9 lat, kiedy została porwana przez nieposiadającą praw do opieki nad nią matkę, Heather. Do porwania poszło na przedmieściach małego miasteczka w stanie Illionois. Do momentu zaginięcia dziewczynką zajmował się ojciec, na co w 2017 roku zdecydował się sąd. Zezwolono jednak matce na nadzorowane spotkania. Z jednego z takich spotkań Kayla nie wróciła.

Wielka zasługa programu Netfliksa

Przełom nastąpił dopiero w ostatnich dniach. Dziewczynka, a w zasadzie już nastolatka, zauważona została w sobotni wieczór w sklepie w Asheville w Karolinie Północnej. Jedna z osób robiących w tej chwili zakupy rozpoznała ją dzięki odcinkowi serialu Netfliksa „Unsolved Mysteries”, który opowiada historie dzieci porwanych przez rodziców. Jeszcze tego samego dnia matka Kayli została zatrzymana, a kaucja za jej zwolnienie ustalona została na 250 tys. dolarów. Rozprawa wyznaczona została na 11 lipca.

Ojciec czekał na tę chwilę 6 lat

Ojciec Kayli, Ryan Iserka, przyznał, że jest niesamowicie szczęśliwy, że wreszcie udało mu się odnaleźć córkę. Podziękował także służbom oraz wszystkim innym zaangażowanym w poszukiwania. – Chcę również podziękować wszystkim obserwującym stronę „Bring Kayla Home” („Sprowadzić Kaylę do domu”), którzy pomogli utrzymać jej historię przy życiu i odegrali kluczową rolę w szerzeniu świadomości – powiedział Iserka. Poprosił również o chwilę prywatności w najbliższym czasie. – Znów się poznajemy i zmierzamy ku nowemu początkowi – dodał ojciec zaginionej.

Setki tysięcy zaginionych dzieci

Jak informuje amerykańska organizacja Narodowe Centrum dla Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci (NCMEC), według Federalnego Biura Śledczego (FBI) łączna liczba zgłoszeń o zaginionych dzieciach w Stanach Zjednoczonych wyniosła w 2022 roku ponad 359 tys., zaś rok wcześniej jedynie o 22 tys. mniej.

Czytaj też:

Johnny Depp na konferencji w Cannes: To, co o mnie czytacie, to przerażająca fikcjaCzytaj też:

Inżynier Apple przekazywał poufne dane Chińczykom. Do procesu może jednak nigdy nie dojść