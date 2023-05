Każda mama chce to dostać. Prezenty w dobrej cenie, które zadowolą kobietę

26 maja każda mama chce poczuć się wyjątkowo. W tym pomagają zazwyczaj wspólnie spędzone chwile i miłe, przemyślane prezenty. Liczą się w końcu gesty, dzięki którym ta druga osoba wie, że znaczy dla nas wiele. Mamy dla was listę produktów, które teraz kupicie z okazji Dnia Matki w dobrej cenie w Lidlu. Nie przegapcie okazji – są to produkty, które z pewnością spodobają się każdej kobiecie.

Dzień Matki. Pomysły na prezenty

Przede wszystkim kawa!

Wiele kobiet jest wprost zakochanych w swojej porannej czy popołudniowej kawie. Niewiele z nas jednak zainwestuje z dnia na dzień w dobry ekspres, bo przecież zawsze znajdzie się coś ważniejszego, co trzeba kupić. Dzieci z okazji Dnia Matki mogą złożyć się na dobry ekspres do kawy. Tak się składa, że Lidl właśnie przecenił jeden ze swoich flagowych produktów i sprzęt Silvercrest dostaniecie teraz 16 proc. taniej z darmową dostawą.

„Wszystko w porządku, ekspres działa bez zarzutu, kawa dobra. Nie zajmuje zbyt dużo miejsca”; „Świetny stosunek ceny do jakości”; „Jestem mile zaskoczona” – piszą konsumenci, którzy kupili już produkt i podzielili się swoją opinią w sieci. Sprawdźcie, czy i wam spodoba się ten produkt!

Robot kuchenny to zawsze dobry prezent

Dla osób, które mają możliwość zakupienia nieco droższego sprzętu, a przy okazji mają świadomość, że ich mamy kochają gotować i korzystać ze wszelkich nowinek, które usprawniają ten proces, idealną opcją będzie wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart. Nie musicie martwić się o to, że będzie on trudny w obsłudze – ten nowy model ma instrukcje video i może być sterowany głosowo. Te i inne funkcje Monsieur Cuisine Smart sprawdzicie POD TYM LINKIEM.

Blender dla aktywnych kobiet

A z najniższej półki cenowej, to co będzie świetne dla mam, które kochają zdrowy tryb życia, to blender do smoothie. Ma przepiękne kolory, dwa kubki do picia, nadaje się do miksowania z jogurtem, logami czy kruszonym lodem. A wszystko można myć w zmywarce. Dodatkowo dołączony do zestawu jest między innymi zeszyt z przepisami!

Masaż w domu! Tego chce każda kobieta

Kobiety kochają masaże, nie mają jednak zawsze czasu, żeby wybrać się do specjalisty. Czy poduszki do masażu nie będą idealną alternatywą, szczególnie dla zmęczonych często młodych czy starszych mam? Sprawdźcie tutaj opcje, które proponuje nam Lidl. Możemy też pójść dalej i sprawdzić masażer nóg, który jest jednym z bestsellerów sieci.

Wszystko do włosów na Dzień Matki!

Dla pań, które kochają układać swoje włosy, w sklepach Lidl dostępna jest teraz kolekcja Rita Ora, która ma świetne opinie na stronie internetowej sieci. Są wśród nich wielofunkcyjne zestawy czy proste w użyciu obrotowe lokówki do włosów.

Te i inne produkty, które będą idealnymi prezentami na Dzień Matki, kupicie w sklepach internetowych Lidl, z szybką, często darmową dostawą. Sprawdźcie ofertę i spróbujcie uszczęśliwić swoje mamy wyjątkowym gestem.