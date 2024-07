Rekordowy połów rzadkiej ryby. Niszczuka długonosa padła łupem nowojorczyka

Chuck Zimmerman ze stanu Nowy Jork pobił stanowy rekord dla niezwykłego gatunku ryby: niszczuki długonosej. New York State Department of Environmental Conservation ogłosił, że był to największy tego typu okaz złowiony w granicach tego regionu.

Mieszkaniec stanu Nowy Jork złowił rekordową niszczukę długonosą

Wędkarz złapał na hak ważącego 7,2 kg potwora, którego długość sięgała 1,3 metra. Rybę złowił w jeziorze Butterfield w Redwood, w hrabstwie Jefferson. Pobił tym samym poprzedni rekord z 2018 roku o pół kilograma.

Do złapania rekordowego okazu użył przynęty spinningowej, pływającej. Łowił podczas corocznego wypadu ze znajomymi. O światowy rekord będzie mógł postarać się podczas kolejnych takich wyjazdów. Nie brakuje mu już dużo, ponieważ mowa o rybie liczącej 1,5 metra.

Niszczuka długonosa

Niszczuka długonosa (Lepisosteus osseus) to gatunek ryby niszczukokształtnej z rodziny niszczukowatych (Lepisosteidae). Charakteryzuje się silnie wydłużonym ciałem, które pokryte jest łuskami ganoidalnymi. Ma także długi, smukły pysk i brązowy grzbiet oraz jasny spód.

Niszczuki do drapieżniki, żywią się mniejszymi rybami i skorupiakami. Choć nie ma większego znaczenia gospodarczego, to jest ciekawym okazem dla wędkarzy. Co istotne, jej ikra jest trująca.

