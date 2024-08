Tyle szklanek wody powinniśmy pić każdego dnia. Dwa litry to mit

Chociaż większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że dzienne zapotrzebowanie na wodę uzależnione jest od wieku, trybu życia i wielu innych czynników, orientacyjnie często mówi się o ośmiu szklankach, czyli dwóch litrach płynów.

Dzienne spożycie wody. Tyle powinniśmy pić każdego dnia

Z badań amerykańskiej organizacji The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine wynika jednak, że to zdecydowanie za mało. W raporcie wskazano, że dzienne zapotrzebowanie na wodę w przypadku kobiet wynosi niemal 2,7 l, a dla mężczyzn – prawie 3,7 l. To odpowiednio niemal jedenaście i prawie piętnaście szklanek płynów, które powinniśmy przyjmować w ciągu jednego dnia.

Certyfikowana dietetyczka Crystal Scott przyznała w rozmowie z portalem Fortune Well, że obecnie obserwuje modę na picie wody, która wiąże się z popularnością markowych butelek o bardzo dużej pojemności. Zapewniła, że to pożądane zjawisko. – Woda jest niezbędna do przetrwania organizmu – przypomniała.

Ile litrów wody pić dziennie? Dietetyczka podała regułę

Scott wyjaśniła, że woda jest podstawą procesów regulowania temperatury ciała, transportowania składników odżywczych i utrzymywania równowagi elektrolitów w narządach. Podkreśliła też, że tracimy ją zarówno wtedy, kiedy się pocimy i oddajemy mocz, jak i podczas samego oddychania. – Bez jedzenia twoje ciało może funkcjonować nawet przez trzy tygodnie lub dłużej. Ale bez wody umrzesz w ciągu kilku dni – dodała.

Chociaż istnieją ogólne zalecenia dotyczące ilości spożywanej wody, Scott wyjaśniła, że rzeczywiste zapotrzebowanie będzie większe u osób, które mieszkają w gorącym klimacie, regularnie ćwiczą, karmią piersią lub są w ciąży. Różni się też w zależności od wspomnianej już płci, ale też wieku i wagi. Zdaniem dietetyczki dobrym „punktem wyjścia” jest przyjmowanie tylu uncji wody, ile w funtach wynosi połowa masy naszego ciała. Osoba, która waży 90 kg powinna zatem zacząć od około 3 l dziennie.

Czytaj też:

Prawidłowe nawadnianie zależy od wieku. Co powinien pić senior, by w upał nie zaszkodzić zdrowiu?Czytaj też:

Czy woda z cytryną pomaga w odchudzaniu? Dietetyk rozwiewa wątpliwości