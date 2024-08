Różowe koniki polne wciąż zagadką dla naukowców. Mnożą się teorie

Lasy Państwowe za pośrednictwem mediów społecznościowych dzielą się z internautami różnymi przyrodniczymi ciekawostkami. Tym razem udostępniono kilka informacji o różowych konikach polnych.

Tajemnica różowych koników polnych. Mnożą się teorie

„Są tacy, którzy porównują szansę na zobaczenie owada w takim ubarwieniu do wygranej w Lotto. Z racji, że ten cudowny, różowy osobnik występuje ekstremalnie rzadko, to teorii co do przyczyny tejże odmiany kolorystycznej jest kilka” – czytamy we wpisie na Facebooku. Wśród nich jest mowa o rzadkiej mutacji genetycznej, która ma odpowiadać za zwiększone wytwarzanie czerwonego pigmentu oraz zmniejszoną produkcję ciemnych barwników w komórkach owada.

„Jedna z teorii zakłada, że różowy odcień może być wynikiem zaburzeń w procesie syntezowania pigmentów przez pancerz. Druga natomiast, że kolor ten powoduje mutacja genetyczna zakłócająca regulację wydzielania pigmentu” – analizują dalej Lasy Państwowe.

Różowe koniki polne strzegą swojej tajemnicy. Naukowcy nie rozwiązali tej zagadki

„Teoria zza oceanu, amerykańskich naukowców głosi, że różowy kolor owadów wcale nie jest taki niezwykły i że nie jest to spowodowane jego genami, a bardziej atrakcyjnością dla drapieżników. Sądzą, że rzadkość zjawiska polega na tym, że stają się one oczywistym łupem dla drapieżników, i sztuka kamuflażu w efekcie zanika. Twierdzą, że różowy odcień konika polnego jest genem dominującym – podobnym do brązowych oczu u ludzi – i tylko jeden z rodziców musi mieć gen, aby pojawił się u potomstwa. Różowe koniki polne byłyby bardziej powszechne, gdyby nie były zjadane przez ptaki, małe gryzonie i inne owady” – czytamy dalej.

Jak podkreśliły Lasy Państwowe, trudno spotkać różowe koniki polne w naturze, a więc niemożliwe jest przeprowadzenie dokładnych badań na ich temat. Z kolei to powoduje, że pochodzenie ich barwy – mimo licznych teorii – wciąż pozostaje dla naukowców zagadką.

