Złowienie tej ryby graniczy z cudem. Wędkarz ustanowił nowy rekord!

Kyle Hammond to pasjonat wędkarstwa z Fort Wayne (w stanie Indiana). Lokalna telewizja WANE-TV (Nexstar Media Group), powołując się na komunikat Departamentu Zasobów Naturalnych Indiana, podaje, że złowiona przez niego niszczuka plamista ważyła aż 9 funtów i 11 uncji, czyli blisko 4,4 kg.

Rekord pobity został na jeziorze Rivir, a wędkarz użył do tego wędki spinningowej i kołowrotka – czytamy.

Wędkarz z Ameryki pobił drugi rekord w swoim życiu

Warto wyjaśnić, że Lepisosteus oculatus zdecydowanie nie należy do łatwych do schwytania ryb. Na swoim kanale na YouTube – Indiana Kayak Fishing Journal – Hammond wyjaśnia, że „gdy uda mu się złowić niszczukę plamistą, natychmiast stara się wciągnąć ją do siatki”. W przeciwnym razie istnieje spore ryzyko, że ryba zwyczajnie ucieknie.

Amerykański serwis wane.com podaje, że to nie jest pierwszy rekord na koncie wędkarza z Fort Wayne. Złowił on także największą niszczukę krótkonosą (Lepisosteus platostomus). Do połowu, który zapisał się w historii, doszło w 2021 roku na rzece Wabash. Ważyła ona 2 funty i 5,6 uncji, czyli ponad 1 kg. Hammond poluje teraz na niszczuka długonosego (Lepisosteus osseus) – by pobić rekord, musi schwytać okaz ważący 22 funty, czyli blisko 9,98 kg.

Plamista, krótkonosa i długonosa niszczuka. Co je łączy?

Niszczuka plamista to słodkowodna ryba, pływająca w rzekach, jeziorach i bagnach na terenie Ameryki Północnej. Ma pokryte łuskami ciało, ciemne plamy i długi, wąski pysk. Ma też ostre zęby. Można ją spotkać w ciepłych, płytkich wodach, bogatych w roślinność.

Krótkonosy niszczuk ma krótszy pysk. Wybiera spokojne rzeki, jeziora czy bagna w środkowej lub południowej części Stanów Zjednoczonych. Spotkać można go w mulistych wodach, w których znajduje się dużo roślin.

Niszczuk długonosy ma zdecydowanie najdłuższy i przy tym bardzo wąski pysk. Miejsce jego występowania jest bardzo podobne, choć można go spotkać także na południowym wschodzie Kanady. Wybiera spokojne, płytkie rzeki czy jeziora, bogate w różnorodną roślinność.

