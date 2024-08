Rekordowa ulewa przeszła przez Warszawę. Sparaliżowane ulice i liczne podtopienia. Trzaskowski apeluje

W nocy z poniedziałku na wtorek nad Warszawą przeszła ogromna ulewa, która spowodowała liczne podtopienia w całym mieście. Mimo wzmożonej pracy strażaków, wspieranych przez jednostki spoza stolicy, wciąż wiele ulic zostaje zalanych, a wiele piwnic i podziemnych garaży podtopionych.

Ulewa w Warszawie. Podtopienia i zalane ulice

Wśród zalanych dróg, które trzeba było całkowicie wyłączyć z użytku, jest m.in. droga ekspresowa S8 od Węzła Zielonka do ul. Połczyńskiej. Warto przypomnieć, że to najbardziej uczęszczana arteria w Polsce, którą przejeżdża nawet 200 tysięcy samochodów dziennie.

twitter

Całkowicie zablokowane zostały również inne trasy w Warszawie. Ulewne deszcze doprowadziły do zablokowania tras w rejonie lotniska Chopina, czy tunelu na ul. Cierlickiej w Ursusie.

facebook

Jak na antenie Polsat News przekazał młodszy kapitan Jakub Nowak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej strażacy cały czas dostają kolejne zgłoszenia o podtopieniach. Jeszcze w poniedziałek takich zgłoszeń było 800. Woda wdarła się m.in. do piwnic, podziemnych garaży, szachtów windowych, a także budynków – w tym placówek edukacyjnych. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło dzielnic: Bemowo, Ursus, Białołęka, Praga Południe oraz Wilanów.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w Warszawie na stacji Okęcie oraz w północnej dzielnicy Bielany został pobity rekord dobowej sumy opadów. „Na Okęciu spadło ponad 90 litrów wody w 24h a na Bielanach... prawie 120 litrów” – czytamy.

Zalanie dotknęły też wielu podwarszawskich miejscowości. Pod wodą znalazł się teren największej w Polsce giełdy rolnej w Broniszach.

twitter

Trzaskowski do kierowców: Wybierajcie transport publiczny

O utrudnieniach informuje stołeczna policja, apelując do kierowców. „Z uwagi na liczne podtopienia i zalane ulice Warszawy, apelujemy do kierowców, żeby pozostawili swoje samochody i skorzystali dzisiaj z komunikacji miejskiej. Obecnie została wyłączona z ruchu trasa S-8 od Węzła Zielonka do ul. Połczyńskiej” – czytamy w opublikowanym w portalu X komunikacie. „Policjanci cały czas pomagają wszystkim tym, którzy ucierpieli na skutek ulewy i potrzebują natychmiastowej pomocy” – dodano.

Policja prosi też o działanie właścicieli samochodów pozostawionych w podziemnych garażach. „Policjanci informują także mieszkańców budynków, w których zalane zostały podziemne garaże, aby w miarę możliwości wyprowadzili z nich swoje samochody, ponieważ poziom wody może się wciąż podnosić”– czytamy.

Z apelem do kierowców zwrócił się także prezydent Rafał Trzaskowski.

„Wielogodzinne ulewy spowodowały w kilku miejscach Warszawy podtopienia. Nieprzejezdna jest w tej chwili trasa S8 czy węzeł przy lotnisku Chopina. Nie ma żadnych utrudnień w kursowaniu metra. A naziemny transport publiczny koordynujemy z Policją tak, żeby omijał miejsca niedostępne przez zalania. Omijajcie zalane miejsca i wybierajcie dziś komunikację miejską” – zaapelował prezydent stolicy. „W nocy odbyliśmy wspólny sztab z udziałem przedstawicieli wojewody, Straży Pożarnej, Policji i miasta. Jesteśmy w bieżącym kontakcie i działamy, aby jak najszybciej usunąć skutki ulewy” – dodał.

Zmiany tras komunikacji miejskiej

Jednak zablokowanie przez ulewy ulic ma także wpływ na warszawską komunikację miejską. „Zamknięciu uległy następujące ciągi komunikacyjne: tunel ul. Cierlickiej – dotyczy linii 187, 401, 517; al. 4 Czerwca 1986 r. – dotyczy linii 177, 194, 220; al. Sikorskiego (jednokierunkowo) na odc. Al. Wilanowska – Sobieskiego – dotyczy linii 148, 166, 185, 189, 263, 402, 503; Trasa Toruńska odc. Broniewskiego – Wisłostrada – dotyczy linii 112, 132, 134, 156, 186, 326, 414, 518, 705, 735; linia 112: … – Most Grota – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – Słowackiego – Al. Armii Krajowej – …; linie 132 i 134 kierunek Metro Marymont: skrócone do Metro Bródno; linia 156: po stronie zachodniej: Metro Młociny – Metro Marymont, po stronie wschodniej: Metro Bródno – Dw. Wschodni (Kijowska); linia 186: … – Broniewskiego – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Most Grota – …; linia 326 kierunek Metro Marymont: skrócona do Żerań FSO; linia 414: … – Broniewskiego – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Most Grota – …; linia 518: … – Mickiewicza – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Most Grota – …; linie 705 i 735 kierunek Metro Marymont: skrócone do Żerań FSO” – podano w komunikacie.

twitter

O odblokowaniu kolejnych odcinków i przywracaniu pierwotnych tras Warszawski Transport Publiczny na bieżąco informuje w swoich komunikatach w portalu X.

Czytaj też:

Groźna superkomórka burzowa przeszła przez Mazowsze. Zawalił się dach haliCzytaj też:

Awaryjne lądowanie samolotu Wizz Air na Okęciu. 12 karetek na miejscu