Znaleziono ogromny diament. Bije niemal wszelkie rekordy

Drugi co do wielkości diament w historii odkopano w Botswanie w kopalni należącej do kanadyjskiej firmy Lucara Diamond. Bije on niemal wszelkie rekordy.

Jest to największe znalezisko od 3106-karatowego diamentu Cullinan znalezionego w Republice Południowej Afryki w 1905 roku i pociętego na dziewięć oddzielnych kamieni, z których część znajduje się w brytyjskich klejnotach koronnych. Botswana: Znaleziono ogromny diament. Rząd się chwali Kamień o masie 2492 karatów znaleziono w kopalni Karowe, około 500 km na północ od stolicy Botswany, Gaborone. Rząd Botswany stwierdził, że jest to największy diament, jaki kiedykolwiek odkryto w tym południowoafrykańskim państwie. Poprzednim największym odkryciem w Botswanie był klejnot o masie 1758 karatów znaleziony w tej samej kopalni w 2019 roku. Botswana jest jednym z największych na świecie producentów diamentów odpowiadającym za około 20 procent światowej produkcji. – Jesteśmy zachwyceni odzyskaniem tego niezwykłego diamentu o masie 2492 karatów – powiedział szef Lucara, William Lamb. Pomogła najnowsza technologia Diament wykryto przy pomocy technologii rentgenowskiej Mega Diamond Recovery firmy Lucara, która stosowana jest od 2017 roku do identyfikacji i konserwacji diamentów o wysokiej wartości, tak aby nie uległy one zniszczeniu podczas procesów kruszenia rudy. Firma nie podała szczegółów jakości kamienia ani jego wartości. Znaleziony w 2019 roku kamień o masie 1758 karatów kupiła francuska marka modowa Louis Vuitton za nieujawnioną sumę. Diament o masie 1109 karatów, odkopany w tej samej kopalni w 2016 roku, został kupiony za 53 miliony dolarów przez londyńskiego jubilera Laurence'a Graffa, prezesa Graff Diamonds. Spółka Lucara Diamond posiada 100 procent udziałów w kopalni Karowe. Rząd Botswany zaproponował ustawę, która będzie wymagać od spółek, po uzyskaniu licencji na wydobycie, sprzedaży 24 procent udziałów lokalnym firmom, jeśli rząd nie skorzysta z możliwości zostania akcjonariuszem – podał w zeszłym tygodniu Reuters. Czytaj też:

