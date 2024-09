1,5-roczne dziecko wpadło do basenu. Dramatyczna walka o jego życie

1,5- roczne dziecko wpadło do przydomowego basenu w miejscowości Pławno (gmina Czaplinek, województwo zachodnio-pomorskie). Do zdarzenia doszło w czwartek 5 września, a policja otrzymała zgłoszenie ok. godz. 18:30.

Dramatyczna walka o życie 18-miesięcznego dziecka. Wpadło do basenu

Krótkiego komentarza w związku ze sprawą udzieliła asp. Karolina Żych z KPP w Drawsku Pomorskim. – 18-miesięczne dziecko wpadło do przydomowego basenu. Chłopiec został przewieziony do szpitala w Koszalinie, jego stan jest krytyczny – przekazała w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Z kolei RMF FM podało, że dzięki wysiłkom lekarzy udało się ustabilizować stan chłopca. Z informacji dziennikarzy wspomnianej rozgłośni wynika, że dziecko w chwili, gdy doszło do wypadku, znajdowało się pod opieką zawodowej rodziny zastępczej, a opiekunowie byli trzeźwi. Policja prowadzi działania w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia.

