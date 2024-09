Już niedługo przestawimy zegarki. Kiedy zmiana czasu?

W naszym kraju w ciągu roku zegarki przestawia się dwukrotnie. Pierwsza zmiana czasu – a więc ta z zimowego na letni – już jest dawno za nami. W nocy z 30 na 31 marca przestawiliśmy zegarki o godzinę do przodu, śpiąc krócej. Z kolei druga zmiana ustawień zegarków czeka nas już wkrótce. Dobra wiadomość jest taka, że przestawiając wskazówki zegarów o jedną godzinę do tyłu, czyli z 3 na 2 w nocy, pośpimy dłużej.

Kiedy zmiana czasu 2024?

To z góry określony termin. Zegarki przestawiamy zawsze z soboty na niedzielę, w ostatnim tygodniu października. Zdecydowano, że zmiana nastąpi w weekend, ze względu na mniejsze ryzyko trudności i spóźnień – na przykład do pracy. Co prawda dziś większość zegarów przestawia się automatycznie, ale kiedyś nie było to takie oczywiste, bowiem trzeba było to zrobić ręcznie.

W tym roku zatem zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z 26 na 27 października. Będziemy wtedy musieli cofnąć wskazówki analogowych zegarków o godzinę – o ile oczywiście nie zrobią tego automatycznie. Pośpimy zatem godzinę dłużej, ale za to zmierz zapadnie wcześniej. Przykładowo, w Krakowie ciemno zrobi się już o 16:23.

Unia Europejska chciała zrezygnować ze zmiany czasu, ale na skutek pandemii, a następnie wojny w Ukrainie plany te zostały odłożone na kolejne lata. Komisja Europejska planuje wrócić do tego tematu w 2026 roku. Z pierwszych ustaleń wynikało, że kraje członkowskie miałyby samodzielnie podjąć decyzję, czy zostają na stałe przy czasie zimowym czy letnim.

Wpływ zmiany czasu na zdrowie

Zmiana czasu niekiedy może rozregulować ludzki organizm. U wrażliwszych osób często pojawiają się problemy ze snem, zmiany nastrojów, niekiedy złe samopoczucie fizyczne. Zwykle jednak po kilku dniach organizm przystosowuje się do nowego trybu funkcjonowania.

Zmiana czasu z letniego na zimowy wpływa przede wszystkim na kondycję psychiczną. Gdy na zewnątrz szybko robi się ciemno, łatwiej możemy popaść w zły nastrój. Z niedoborem światła słonecznego związane są również chandra, sezonowa depresja, brak chęci do podejmowania jakichkolwiek aktywności. Aby temu przeciwdziałać, zaleca się suplementację witaminy D.

Czytaj też:

Kiedy będzie koniec zmiany czasu? Wkrótce znów przestawimy zegaryCzytaj też:

Tworzy się nowy niż genueński. Te obszary Polski są zagrożone