Kiedy będzie koniec zmiany czasu? Wkrótce znów przestawimy zegary

Zmiana czasu co sezon wywołuje wiele emocji. Przeciwnicy przestawiania zegarów twierdzą, że nie prowadzi to do oszczędzania prądu, a jedynie do rozregulowania organizmu. Podobne stanowisko wykazuje Unia Europejska, w której od lat trwają dyskusje nad zniesieniem zmiany czasu.

Czy to koniec zmiany czasu?

Unia Europejska chciała zrezygnować ze zmiany czasu, ale na skutek pandemii, a następnie wojny w Ukrainie plany te zostały odłożone na kolejne lata. Komisja Europejska planuje wrócić do tematu w 2026 roku. Z pierwszych ustaleń wynikało, że kraje członkowskie miałyby samodzielnie podjąć decyzję, czy zostają na stałe przy czasie zimowym czy letnim.

Wpływ zmiany czasu na zdrowie

Zmiana czasu rzeczywiście może rozregulować ludzki organizm. U osób wrażliwych pojawiają się problemy ze snem, zmiany nastrojów, niekiedy złe samopoczucie fizyczne. Zwykle jednak po kilku dniach organizm przystosowuje się do nowego trybu funkcjonowania.

Zmiana czasu z letniego na zimowy wpływa przede wszystkim na kondycję psychiczną. Gdy na zewnątrz szybko robi się ciemno, łatwiej możemy popaść w zły nastrój. Z niedoborem światła słonecznego związane są również chandra, sezonowa depresja, brak chęci do podejmowania jakichkolwiek aktywności. Aby temu przeciwdziałać, zaleca się suplementacjęwitaminy D.

Kiedy zmiana czasu na zimowy?

Zmiana czasu z letniego na zimowy odbędzie się z 26 na 27 października. Tej nocy cofniemy wskazówki zegarów z godziny 3.00 na 2.00.

Czytaj też:

Najlepsze kraje na zimę. Gdzie lecieć, żeby było ciepło?