46-latek włożył kota do zamrażarki. Zwierzę nie przeżyło

Komenda Miejska Policji w Gdańsku opublikowała 26 września podsumowanie zatrzymań, których funkcjonariusze dokonali w ostatnim tygodniu. Do aresztu trafił między innymi 46-letni mieszkaniec Gdańska, wobec którego sąd orzekł karę pozbawienia wolności.

Czyn, który popełnił mężczyzna, był szczególnie okrutny.

46-latek włożył kota do zamrażalnika. Zwierzę nie przeżyło

Jak opisuje zespół prasowy gdańskiej KMP, 46-latek został zatrzymany w styczniu 2023 roku. Skazano go za brutalne przestępstwo – zabicie zwierzęcia. „Włożył kota do zamrażalnika, uśmiercając go” – piszą funkcjonariusze. Następnie uchylał się od odbycia kary rocznego pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ wystawił więc nakaz doprowadzenia go przez służby do więzienia.



Mieszkaniec Gdańska trafił już do zakładu karnego – informuje policja.

Jadwisin. 67 kotów w zamrażarce



Czyn 46-latka przypomina o przerażającym przestępstwie, które popełnione zostało kilka lat temu w Jadwisinie pod Warszawą. Na parterze jednego z budynków na terenie miejscowości unosił się niewyobrażalny smród kociego moczu. Od ulicy słychać było też wycie kotów. Zwierzętami „opiekować” miała się kobieta, która – jak się później okazało – w rzeczywistości trzymała ogromną liczbę bezbronnych zwierząt w fatalnych – choć to mało powiedziane – warunkach.

To jednak nie wszystko. Gdy otwarto znajdującą się w jednym z pomieszczeń chłodnię, znaleziono w niej zwłoki 67 kotów. Sprawę tę lata temu nagłośnili dziennikarze „Uwagi! TVN”. „Opiekunka” została później zatrzymana i przesłuchana.

Prabuty. Nagrał, jak uderza kota metalową pałką



W połowie stycznia 2020 roku media obiegło natomiast nagranie, na którym pewien mężczyzna – mieszkaniec miejscowości Prabuty (na Pomorzu) w brutalny sposób pozbawia życia kota metalową pałką.

Sprawa niebawem trafiła na policję. Wkroczyła też prokuratura.

Czytaj też:

Poszukiwali go 18 lat. Wpadł w warszawskim hosteluCzytaj też:

Nie żyje gwiazda „Harry'ego Pottera”. Słynna profesor McGonagall miała 89 lat