Trudny QUIZ ortograficzny na jesienny wieczór. Podejmij wyzwanie!

Tegoroczne lato niestety przeszło do historii. Przed nami jesienne miesiące ze zdecydowanie gorszą pogodą. Nic więc dziwnego, że gdy na dworze jest zimno, mamy mniej chęci do wychodzenia z domu. W ramach małej rozrywki na długi, jesienny wieczór przygotowaliśmy dla was mały sprawdzian wiedzy. Tym razem będzie to trudny quiz ortograficzny.

Zadanie jest naprawdę łatwe: musicie odpowiedzieć poprawnie na dziesięć pytań. W zdecydowanej większości pytań do wyboru są tylko dwie odpowiedzi. Tym samym szansa na sukces jest naprawdę bardzo duża, bo wynosi aż 50 proc.

Uwaga! QUIZ wcale nie jest łatwy. Pytania są mocno skomplikowane a uzyskanie kompletu punktów to wcale nie jest taka banalna sprawa. Przy niektórych nawet prawdziwi mistrzowie ortografii będą musieli trochę pogłówkować!