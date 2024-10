Spór o uśmiech delfina. Naukowcy odkryli intrygującą zależność. Jest jedno „ale”

Z badania, które zostało opublikowane w czasopiśmie „iScience” wynika, że u delfinów zauważono powtarzający się sposób ekspresji. Chodzi o delikatne uchylanie pyszczków, co wywołuje grymas podobny do ludzkiego uśmiechu. Naukowcy z instytucji we Włoszech i Francji doszli do tego wniosku na podstawie obserwacji 22 delfinów w Zoomarine Rome i Planète Sauvage. Analizowano zachowanie butlonosych, kiedy bawiły się ze sobą, trenerami i samodzielnie.

Naukowcy o „uśmiechu” delfinów. Sprawa nie jest oczywista

Co ciekawe, badacze ocenili, że delfiny prawie zawsze „uśmiechały się”, gdy znajdowały się w polu widzenia swoich partnerów do zabawy, a oni odpowiadali tym samym w 1/3 przypadków. Na tej podstawie wysnuto wniosek, że jest to forma komunikacji, która pozwala m.in. uniknąć nieporozumień, kiedy to niewinne zabawy mogą przeradzać się w ewentualne konflikty. Naukowcy odnotowali także, że 92 proc. przypadków, kiedy delfiny uchylały pyszczki, występowało wtedy, gdy bawiły się z innymi delfinami, a nie przebywały same czy z trenerami.

Są również i tacy, którzy podchodzą do wyników badania ze sceptycyzmem. Heather Hill, prof. na St. Mary’s University w San Antonio w Teksasie i ekspertka ds. komunikacji delfinów, która nie była zaangażowana w omawiane badanie, przestrzega przed nadmierną ekstrapolacją, czyli przewidywaniem przebiegu konkretnego zjawiska w warunkach nieznanych na podstawie znajomości analogicznego zjawiska w znanych warunkach.

Heather Hill podkreśliła, że rozsądna wydaje się interpretacja, zgodnie z którą otwieranie pyszczka przed delfiny w czasie zabawy można uznać za pewną formę komunikacji. – Jednak nie czuję się komfortowo, nazywając to uśmiechem, ponieważ delfiny zachowują się tak samo także w wielu innych sytuacjach – podsumowała.

