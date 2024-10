Mama pięcioraczków z Horyńca o hejterach. Nie mieści się w głowie, co piszą w komentarzach

Dominika przyznała, że do hejtu w postaci niepochlebnych komentarzy „już się przyzwyczaiła”. Wskazała, że czego by nie nie zrobiła, to i tak zawsze znajdzie się ktoś, kto „dopatrzy się czegoś złego w tym, co robi” mama pięcioraczków. – Jak nie pokazuję, że pracuję, to sypią się komentarze: „nierób” [chodzi o osobę leniwą – przyp. red.], „darmozjad” i tak dalej, jak pokazuję, że pracuję, to: „przytuliłabyś te dzieci” – wymienia. To samo dzieje się, gdy publikuje film, w trakcie którego pracuje, na przykład gotuje pyszną potrawę dla całej rodziny. – Wtedy piszą, że: „źle gotuję” – „za dużo”, „za mało” – a jak kupuję jedzenie, komentują: „nawet nie chce jej się gotować”. Gdy nie pokazuję filmików ze spacerów, to twierdzą, że „spacerów nie ma”, a gdy pokazuję spacery, to piszą: „mogłabyś odłożyć ten telefon i zająć się dziećmi” – mówi wyraźnie znudzona już tym wszystkim Clarke.

„Mimo że mnie nie lubią, dalej namiętnie oglądają”

Jak przyznaje mieszkanka Tajlandii, takie komentarze już „nie robią na niej żadnego wrażenia”. – Was też proszę o to, żebyście na nie nie reagowali – zwróciła się do obserwujących. Opowiedziała też, że widzi użytkowników sieci, którzy „notorycznie czekają na filmik, by tylko napisać coś negatywnego”. „Specjalnie nie załączam ich do tego postu, żeby nie spłynął na nie hejt, bo sądzę, że by sobie z tym nie poradzili” – zaznaczyła. Zwróciła się też z pytaniem do internautów, by poradzili jej, co powinna zrobić z hejterami. „Wielu z was drażnią takie zaczepki i nieprzyjemne wypowiedzi. Chciałabym, żeby ta społeczność była przyjazna dla każdego, dlatego pozwalam na to, żeby każdy miał swoją opinię i mógł się wypowiedzieć, jednakże, gdy pewne bariery zostają przekroczone, nasuwa się pytanie: co zrobić z takimi osobami? Dajcie znać w komentarzach, czy blokować, dla waszego zdrowia psychicznego, osoby, które czekają, by tylko wbić szpilę – zastanawia się Clarke.

Dominika przyznała, że czasami pojawiają się w sieci komentarze, że skoro tych negatywnych wpisów jest tak dużo, może powinna „zniknąć z internetu”, a na pewno „będzie miała spokój”. Sęk w tym, że Clarke „lubi być w internecie”. – Naprawdę mi to nie przeszkadza, co ktoś o mnie myśli, a poza tym, oprócz tych licznych negatywnych komentarzy, dostaję dużo liczniejsze pozytywne komentarze, od osób, które piszą do mnie prywatnie – wskazała. Jak opisała, niektóre osoby bardzo cenią sobie materiały, które w sieci publikuje mama pięcioraczków z Horyńca. Komentujący twierdzą, że: „filmiki poprawiają im humor”, „pomagają im przejść przez trudne sytuacje życiowe”, a jedna z osób przyznała, że „przechodzi przez chemioterapię”, a filmy Dominiki„ z Tajlandii podnoszą ją na duchu”. „Dlatego będę dalej tworzyć dla tych osób, które lubią nas oglądać, ze względu na pozytywne emocje, które dostają z naszych filmików” – zapewniła. Co ciekawe, Clarke zauważyła, że „na każdym kanale ma osoby, które – „pomimo że jej rodziny nie lubią”, „pomimo że znajdują tylko negatywne rzeczy” w filmach i zdjęcia – „dalej namiętnie oglądają materiały i komentują” – przyznała.

Clarke apeluje do obserwujących: Starajmy się zachować kulturę wypowiedzi

„Prośba do wszystkich, szanujmy się nawzajem i starajmy się zachować kulturę wypowiedzi” – zaapelowała do użytkowników Instagrama mama pięcioraczków z Horyńca w opisie filmu, który opublikowała w niedzielę.

