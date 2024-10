Wstrząsające sceny pod kebabem w Warszawie. W ruch poszły noże

W środę, późnym wieczorem, w centrum stolicy doszło do bójki, w której uczestniczyć mogło łącznie kilkanaście osób. Wymiana zdań przebiegała w obcym języku, lecz wiadomo, że była ostra po zachowaniu mężczyzn, którzy byli agresywni.

Warszawa. Bójka pod kebabem. Pilnie wezwano policję

Jak opisuje portal Telewizji Polskiej, do kłócących się dwóch mężczyzn w pewnym momencie nagle podjechała taksówka – hamując z piskiem opon. Z niej natomiast wysiadły kolejne osoby, które od razu dołączyły do awantury. W końcu dwie, rozzłoszczone grupy rzuciły się na siebie. Część uczestników bójki miała mieć ze sobą noże. Gdy sprzedawcy kebabów (w pobliżu znajduje się parę tego typu lokali) wyszli na zewnątrz, by sprawdzić, co się dzieje, również dzierżyli w rękach ostre narzędzia – służące do krojenia mięsa na popularną, turecką potrawę.

Całe zdarzenie zrelacjonował redakcji jeden ze świadków. Twierdzi on, że pewien mężczyzna, który uczestniczył w bójce, nagle przewrócił się, zaraz po otrzymaniu obrażeń nożem od innego.

Po kilku minutach od rozpoczęcia się mrożącego krew w żyłach widowiska na miejsce przyjechały na szczęście służby i blyskawicznie zapanowały nad sytuacją.

Policja: Zatrzymaliśmy cztery osoby narodowości tureckiej

TVP skontaktowała się ze służbami. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak – oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I – potwierdził, że zdarzenie rzeczywiście miało miejsce 31 października. – Interweniowaliśmy przed punktem gastronomicznym przy alei Jana Pawła II. Policjanci pojawili się na miejscu błyskawicznie, kilka minut po zgłoszeniu – zaznaczył.

Funkcjonariusz dodaje, że tego dnia „zatrzymano cztery osoby narodowości tureckiej”. Na miejsce w międzyczasie wezwano również zespół ratownictwa medycznego. Jak się okazuje, prawdopodobnie zabrał on na pokład karetki osobę, która odniosła największe obrażenia. –Piąty mężczyzna został przetransportowany do szpitala z obrażeniami. Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia – mówi mł. asp. Pacyniak.

