23-latka nie zdjęła soczewek przed wejściem do basenu. Straciła wzrok

Mieszkanka Teksasu wybrała się niedawno na basen w Alabamie. Chciała trochę popływać z przyjaciółmi, lekceważąc przy tym jedną z najważniejszych zasad, która głosi, by „zawsze zdejmować soczewki kontaktowe przed kąpielą” (szczególnie gdy korzystamy z kąpielisk poza domem).

Dlaczego to takie ważne? Młoda kobieta przekonała się o tym na własnej skórze.

Ameba w oku. „Największy ból, jakiego kiedykolwiek doświadczyłam”

W trakcie pływania za soczewkę, prosto do oka 23-latki, dostał się najprawdopodobniej pierwotniak Acanthamoeba – opisuje redakcja amerykańskiego portalu PEOPLE. Taka sytuacja dzieje się bardzo rzadko, ale gdy już do niej dojdzie, skutki są opłakane. Ameba wywołuje niezwykle silny ból oka, zamglenie widzenia, uczucie ciała obcego, obecnego wewnątrz narządu, łzawienie czy światłowstręt, a przy tym oko jest zaczerwienione. Niekiedy dochodzi też do utraty wzroku. Gdy okulista stwierdzi zakażenie, konieczne jest wdrożenie długotrwałej terapii, trwającej niekiedy rok czasu. Niestety, po wszystkim pacjenci często kwalifikują się do przeszczepu rogówki.

23-letnia Amerykanka przestała widzieć na jedno oko. Lekarze długo nie mogli poprawnie zdiagnozować przyczyny opłakanego stanu jej narządu wzroku. Młoda kobieta niedawno utworzyła zbiórkę pieniędzy (na platformie GoFundMe), gdzie wyjaśnia, że kolejni specjaliści przepisywali jej sterydy i rozmaite krople, które jednak w ogóle jej nie pomagały. Wizyty doprowadziły do tego, że musi opłacić teraz gigantyczne rachunki za usługi medyczne.

Mieszkanka Teksasu relacjonuje, że jeszcze do niedawna „odczuwała największy ból, jakiego kiedykolwiek doświadczyła i ostatecznie całkowicie oślepła na prawe oko”. W pewnym momencie trafiła na odpowiednią osobę, która przekazała jej bardzo złe wieści – okulista poinformował ją, że oślepnie lub starci oko, o ile natychmiast nie podda się leczeniu. PEOPLE podaje, że infekcja, której nabawiła się 23-latka, jest na tyle rzadka, że jedyny lek – w formie kropel - produkowany jest dziś tylko w Wielkiej Brytanii. Kilka próbek medykamentu posiadał na szczęście gabinet w Dallas, gdzie trafiła młoda kobieta. Pilnie zaczęła stosować substancję.

Amerykanka żałuje, że pływała w soczewkach

23-latka, choć miała ogromnego pecha, jest szczęśliwa, że w końcu poprawnie zdiagnozowano ją i może rozpocząć właściwie leczenie. – Gdybym wiedziała, że nie pływając w soczewkach mogłabym uniknąć całego tego bólu, nigdy bym ich nie włożyła – zapewnia, cytowana przez PEOPLE.

Jak uniknąć infekcji Acanthamoebą? Należy stosować się do prostych zasad noszenia soczewek, których jest kilka. Po pierwsze – nie wolno nosić ich zbyt długo (najlepiej kilka godzin dziennie), po drugie – należy je przechowywać w odpowiednim, czystym pojemniku i pozostawiać na noc w specjalistycznym płynie i regularnie czyścić, po trzecie – nie wolno zakładać soczewek do kąpieli (nawet pod prysznicem).

