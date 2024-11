Wtyk amerykański zmorą wielu Polaków. „Niemiłosiernie cuchnie, gdy poczuje zagrożenie”

Jak podaje National Geographic, wtyk amerykański to owad pochodzący z Ameryki Północnej, a pierwsze przypadki jego obecności w Europie udokumentowano w północnych Włoszech pod koniec lat 90. XX wieku.

Co ciekawe, miał pojawić się na Starym Kontynencie za sprawą „globalnego przewozu drewna”. Zgodnie z tą teorią larwy i dorosłe osobniki mogły zostać przetransportowane w kontenerach lub na drewnianych produktach. Od tego czasu minęło jednak wiele lat, a wtyk amerykański znacznie zwiększył zasięg występowania.

Wtyk amerykański w polskich domach. To trzeba wiedzieć

Jak poinformowało Nadleśnictwo Solec Kujawski, wtyk amerykański jest gatunkiem inwazyjnym. „To szkodnik, który może powodować zamieranie drzew – wtyki wysysają bowiem z zielonych szyszek i igieł soki, prowadząc do ich wysuszenia” – czytamy. Jak podano dalej, wtyk amerykański to pluskwiak, który został zaobserwowany w Polsce po raz pierwszy w 2007 roku. Owad osiąga długość ok. 2 cm i ma charakterystyczny, wydłużony kształt.

Już kilka lat temu Lasy Państwowe w mediach społecznościowych opisały go w następujący sposób: „Najpierw z Ameryki Północnej przywędrowała do nas stonka, teraz pojawił się wtyk. Przed zimą pluskwiak szuka schronienia w domach. Nie gryzie, nie przenosi chorób, nie jest szkodnikiem, ale niemiłosiernie cuchnie, gdy poczuje zagrożenie”.

Wtyki amerykańskie. Jak się ich pozbyć?

Wtyk amerykański budzi spore zainteresowanie, ponieważ to właśnie jesienią coraz częściej można go zauważyć w domach i na balkonach, ponieważ szuka miejsc do zimowania. Wiele osób może zastanawiać się, jak pozbyć się owadów z domów.

Sprawa robi się skomplikowana, jeżeli w miejscu zamieszkania pojawiło się sporo tych osobników. Wtedy, aby mieć pewność dotyczącą skuteczności działań, należy zastosować odpowiednie środki do dezynsekcji, ale – jak zauważa RMF FM – na rynku nie ma preparatów, które są dedykowane zwalczaniu tych owadów, więc należy skorzystać z uniwersalnych środków owadobójczych. Najważniejsze są jednak działania zapobiegawcze, a dla owadów przeszkodą nie do przekroczenia są odpowiednio gęste moskitiery.

