Rak jelita grubego „to plaga”. Najnowsze ustalenia naukowców dają wielką nadzieję

By zmniejszyć szansę na pojawienie się raka jelita grubego o 11 procent, wystarczy więcej czasu poświęcić jednemu z obszarów życia.

Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że „na nowotwór jelita grubego zapada rocznie około 18 tysięcy osób w Polsce”. Natomiast w rozmowie z Polską Agencją Prasową doktor habilitowany nauk medycznych Adam Przybyłowski (który jest specjalistą chorób wewnętrznych czy gastroenterologii) wskazał, iż corocznie w kraju umiera z jego powodu co najmniej 12 tys. osób. Stwierdził, iż choroba ta „to plaga, niemal epidemia – zarówno wśród kobiet, jak i u mężczyzn”.

Naukowcy wzięli pod lupę dane o aktywności fizycznej ponad 86 tys. osób. Dokonali ważnych obserwacji

Trzeba więc robić wszystko, by na raka nie zachorować. Z pomocą przychodzą badacze, którzy ustalili, co robić, by zmniejszyć ryzyko pojawienia się guza w jelicie grubym. Opisali wszystko na łamach czasopisma „BMC Medicine”.

Przeprowadzili badanie, w trakcie którego przeanalizowali dane o 86 tys. osób w wieku od 42 do 79 lat. Eksperci z Uniwersytetu w Regensburgu (Niemcy) otrzymali dostęp do UK Biobanku (biomedyczna baza). Sprawdzili, jak często ludzie ci uprawiali sport – informacje o tym były w danych, a powstały dzięki akcelerometrom noszonym na nadgarstkach.

Grupę 86 tys. obserwowali przez ponad pięć lat. W tym czasie wykryto raka jelita grubego u ponad 500 osób. Naukowcy podzielili aktywność badanych na ciągłą (ogólna, trwającą cały dzień), a także taką, której oddawali się rano i wieczorem, jak również w południe czy nocą.

Rób to, a szansa, że zachorujesz na raka jelita grubego, znacznie się zmniejszy

Okazało się, że zapobieganiu raka pomaga wysiłek pojawiający się rano (około godziny 8) i wieczorem (g. 18).

Takie dwa dzienne szczyty aktywności „wiązały się ze zmniejszonym ryzykiem raka jelita grubego, poza korzyściami płynącymi z ogólnej aktywności fizycznej”. Ludzie, którzy decydowali się na rodzaj ruchu, mieli o 11 proc. mniejszą szansę na nowotwór, co nie ulegało zmianie nawet wtedy, gdy jednocześnie palili tytoń, mieli zmianową pracę i gdy brano pod uwagę inne czynniki.

Choroba, o której mowa, rzadko daje o sobie znać szybko. Najczęściej ujawnia się dopiero po kilku latach, kiedy leczenie raka może być znacznie bardziej kłopotliwe niż na początkowych fazach. Stąd wynika konieczność wykonywania regularnych badań, by w możliwie największym stopniu uniknąć przykrych konsekwencji, w tym śmierci.

