Proboszcz wydał wytyczne. „W czasie kolędy uzupełnić zaległości”

Na stronie parafii pojawił się dokładny plan i wytyczne dotyczące kolędy w Roku Pańskim 2024/2025. Możemy w nim przeczytać m.in. prośbę od proboszcza do radnych z danej części kościoła o zorganizowanie pojazdu, co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem kolędy czy o przekazanie informacji o nowych mieszkańcach, nieobecności w dniu kolędy rodziny lub o nieprzyjęciu kapłana.

Przygotowane zeszyty z lekcji religii

W planie widnieje również wzmianka dotycząca lekcji religii. Dzieci i młodzież podczas wizyty powinny mieć przygotowane zaszyty z zajęć.

Dalej proboszcz wspomina o kwestiach finansowych. „Parafie w Polsce utrzymują się z ofiar składanych przez wiernych. Spadek wiernych biorących udział w życiu Kościoła zachwiał budżetem Parafii” – czytamy w komunikacie.

„Uzupełnić zaległości”

– Raz w miesiącu jest kolekta na inwestycje parafialne; przez cały rok, w dogodnym czasie, każda rodzina może złożyć ofiarę w kopercie lub wpłacić na konto parafii – napisano na stronie parafii.

Dalej wskazano, że „przez cały rok do skarbonek w kościele można składać ofiary na dekorację kościoła i sprzątanie”. – Serdecznie dziękuję tym osobom, które wypełniają to zadanie (a tym, którzy tego nie czynią, proszę, by w czasie kolędy uzupełnić zaległości) – czytamy w wytycznych.

Proboszcz przypomniał również o prowadzonych kosztownych pracach na cmentarzu parafialnym. Wyraził jednocześnie ubolewanie nad tym, że ciężar finansowych wszelkich robót „spoczywa zasadniczo tylko na tej małej garstce osób”. – Część osób przypomina sobie o parafii tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebują: chrzest, Komunia, bierzmowanie, pogrzeb osoby bliskiej – napisał proboszcz.

Wymieniono w komunikacie również, w jaki sposób można złożyć ofiarę.

Wizyty duszpasterskie w parafii świętego Andrzeja Boboli w Swarożynie zaczynają się już w sobotę 30 listopada.

